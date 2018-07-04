Doğalgaza zam mı geliyor Rusya önce indirdi sonra bindirecek!

Geçtiğimiz yıl temmuz ayında 45- 50 dolar bandında olan petrol fiyatları şimdilerde 80 doları zorluyor. Hal böyle olunca petroldeki artış doğalgazı da etkiliyor. İşte bu nedenle son dönemde doğalgaz alım fiyatlarında da önemli bir artış yaşanacağı dile getiriliyor. Geçtiğimiz hafta da doğalgaz piyasasında, BOTAŞ’ın gaz satış tarifelerine zam yapacağına yönelik beklentiyi doğrulayan bir gelişme yaşandı.

YÜZDE 20'Lİ BİR ARTIŞ: BOTAŞ'ın, dengeleme gazı fiyatlarında geçtiğimiz aya göre yüzde 20’lik bir artış yapıldığı belirtiliyor. Piyasa aktörleri bu artışı, 1 Temmuz 2018 tarihinde doğalgaz tarifelerine yaklaşık aynı oranda (veya en az 50 TL) zam yapılacağının işareti olarak değerlendiriyor.

İşte bu işaret, geçtiğimiz günlerde Rus basınında yer alan bir iddiayla birlikte daha çok konuşulacak türden. Hatırlanacağı üzere mayısın son haftasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Rusya’dan alınan gazın fiyatında yüzde 10.25 indirime gidildiğini ve Rusya'nın Türkiye'ye 1 milyar dolar ödeyeceğini" açıklamıştı. Yapılan indirim 2015-2016 dönemine dönüktü. Rus Gazprom’un dış ticaret yetkilisi Mihail Malgin, Gazprom ve BOTAŞ arasında uzlaşma yapılan tahkim süreci kapsamında Türkiye'ye yapılacak 1 milyar dolarlık ödemenin büyük bölümünü, en kısa sürede yatıracaklarını söyledi. Ancak bu açıklamaların ardından Rusya’nın saygın gazetelerinden Kommersant’ta ilginç bir iddia yer aldı.

"FİYAT 55 DOLAR YÜKSELECEK"

Kommersant Gazetesi, şu an Türkiye için 205 dolar civarında olan bin metreküplük gaz fiyatının, petrol fiyatlarındaki artışa bağlı olarak yılın üçüncü çeyreğinde 260 dolara çıkacağını yazdı. Rus gazetesi, Türkiye’ye sunulacak fiyatın Avrupa 'hub'ından daha yüksek olacağını ifade etti. Doğalgazda BOTAŞ’ın dengeleme gaz fiyatlarında mayıs ayına göre haziranda yüzde 20’lik artış yapması önümüzdeki günlerde farklı bir fiyat politikası doğuracak. Rus basınına göre şu anda 205 dolar civarındaki bin metreküplük gaz önümüzdeki günlerde 55 dolar artabilir. İddialar gerçekleşirse bizleri sert bir kış mevsimi bekliyor olacak.

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