  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. EKONOMİ
  6. DÜNYA
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
eposta yazdır zoom+ zoom-

Doğalgaz ve elektrikle ilgili flaş açıklama!

Doğalgaz ve elektrikle ilgili flaş açıklama!

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Arz güvenliği dedik ve doğalgaz ile elektrikte öyle bir sorunumuz kalmadı." dedi.

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 27-10-2018 19:13 - Güncelleme: 27-10-2018 19:13

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Bursa'da bir otelde Mimarlar ve Mühendisler Grubu (MMG) 2018 Yüksek İstişare Kurulu Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Ar-Ge ve inovasyonun önemine değinerek, MMG'nin son yıllarda Ar-Ge, inovasyon ve şehirleşmenin üzerinde durduğunu belirtti.

Birkaç raporla politikaların oluşmadığını anlatan Dönmez, "Enerji sektöründe paydaşlarımızla görüşüyoruz. Onların raporlarını alıyoruz. Değerlendirmelerini yapıyoruz sonra bir politika belgesi çıkıyor, strateji belgeleri hazırlanıyor." diye konuştu.

Politikaların çok sık değişmesinin bu eylemlerin sağlıklı ilerlemesini engellediğini kaydeden Dönmez, şöyle devam etti:

"Bakanlığımızda politikalarımızı 2 yıl önce belirlemiştik, aynı politikalarla 'Milli Enerji ve Maden Politikası' dediğimiz politikamızla devam ediyoruz. Orada arz güvenliği dedik ve doğalgaz ile elektrikte öyle bir sorunumuz kalmadı. Hamdolsun son bir iki yılda altyapıda yaptığımız yatırımlarla, özellikle depolamayla alakalı, artık böyle bir sorun kalmadı. Diğer bir hususumuz yerlileştirme, burada MMG'nin de etkisini göreceğiz. Yerlileştirme, yerli kaynakların kullanılması, yerli üretim teknolojilerinin de aynı paralelde geliştirilmesi. Bizim ihale ettiğimiz bazı projelerde Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA) ve yerli kaynakların başta linyit olmak üzere azami ölçüde değerlendirilebilmesi için yerlileştirme başlığı altında iki şey işliyoruz; yerli kaynak kullanımı ve yerli teknoloji."

İHALELER YAPTIK

Dönmez, elektrik sektöründe yıllık ortalama 5 milyar dolar civarında yatırımlarının bulunduğuna işaret ederek, şu bilgileri verdi:

"Ama bu yatırımlarda, ekipmanın neredeyse yarısı, hatta bazı kalemlerde yarısından da fazlası yurt dışından geliyordu. Yerli malzeme, aksamın daha fazla kullanılması yönündeki teşviklerimiz neticesinde yüzde 65 ithal kullanımı tersine çevirdik. Yerlilik şartıyla ihaleler yaptık ve geçtiğimiz yıl iki büyük ihalede hem güneş hem de rüzgar santralinde dünya çapındaki iki firma bu üretimlerini yapma kararı aldılar."

Toplantıya, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, MMG Genel Başkanı Osman Balta ve MMG üyeleri katıldı.

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN Doğalgaz ve elektrikle ilgili flaş açıklama! haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • vatandaşa 27 Ekim 2018 19:48 Millete geçirdiniz geçireceğinizi bu da yetmez yılbaşından sonra da bekliyoruz..

    CEVAP YAZ 0 0
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ON NUMARA
SEÇİM SONUÇLARI
NAMAZ VAKİTLERİ
SEN ANLAT KARADENİZ
YEMEKTEYİZ
15 TEMMUZ
SURVİVOR
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
KİM MİLYONER OLMAK İSTER
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
BAYRAM NAMAZI
İMSAKİYE
ELİMİ BIRAKMA
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
GELİNİM MUTFAKTA
ERKENCİ KUŞ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Ekonomi
  6. Dünya
  7. Sağlık
  8. Seçim
  9. Milli Piyango
  10. Magazin
  11. Eğitim
  12. Yaşam
  13. Son Dakika
  14. Bilim-Teknoloji
  15. Çalışma Hayatı
  16. Emlak
  17. Kültür Ve Sanat
  18. Yerel
  19. Ramazan
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Galatasaray
  23. Beşiktaş
  24. Röportaj
  25. Yazarlar
  26. Hava Durumu
  27. Haritalı Güncel Yol Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro