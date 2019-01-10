Doğada korkutan görüntü: Binlercesi karaya vurdu!

ÇANAKKALE Lapseki ilçesinde yüzlerce ölü gümüş balığı sahile vurdu, balıkların ölüm nedeni endişe yaratıyor.

Doğada korkutan görüntü: Binlercesi karaya vurdu!

ÇANAKKALE'nin Lapseki ilçesi Çardak beldesindeki Kum Adası sahiline binlerce gümüş balığı vurdu. Sahili kaplayan ölü gümüş balıklarını gören amatör balıkçılar ve vatandaşlar, şaşkına döndü.

111
Doğada korkutan görüntü: Binlercesi karaya vurdu!

Kum Adası sahilinde balık tutan amatör balıkçı Sermin Bayraktar (50), "Dün akşam saat 17.00 sıralarında burada balık tutuyordum. Kıyıya vurmuş bu balıklar yoktu. Soğuk ve sıcak su dalgalanması neden olmuş olabilir. Hani balıkların kulağına kar suyu kaçtı derler ya, bu balıklar da sersemlediği için karaya vurmuş olabilir. Kıyıya vurmuş bir sürü balık var" dedi.

211
Doğada korkutan görüntü: Binlercesi karaya vurdu!

Gümüş balıklarının ölü olarak sahile vurmasının sebebinin, deniz suyu sıcaklığındaki ani değişiklik ya da büyük bir balığın gümüş sürüsünü sıkıştırması olabileceği düşünülüyor.

311
Doğada korkutan görüntü: Binlercesi karaya vurdu!

Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, Kum Adası'nda kıyıya vuran ölü gümüş balıklarıyla ilgili inceleme başlattı.

411
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
ASGARİ ÜCRET
15 TEMMUZ
YEMEKTEYİZ
SEN ANLAT KARADENİZ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
KİM MİLYONER OLMAK İSTER
GELİNİM MUTFAKTA
İMSAKİYE
BAYRAM NAMAZI
SURVİVOR
ÇOCUKLAR DUYMASIN DİZİSİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ELİMİ BIRAKMA
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
ERKENCİ KUŞ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Ekonomi
  6. Dünya
  7. Sağlık
  8. Seçim
  9. Milli Piyango
  10. Magazin
  11. Eğitim
  12. Son Dakika
  13. Yaşam
  14. Bilim-Teknoloji
  15. Çalışma Hayatı
  16. Emlak
  17. Kültür Ve Sanat
  18. Ramazan
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Galatasaray
  22. Otomobil
  23. Beşiktaş
  24. Röportaj
  25. Yazarlar
  26. Hava Durumu
  27. Yol Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2019 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro