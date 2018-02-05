Doğa Rutkay'ın ikizlerinin cinsiyeti belli oldu

İkiz bebek bekleyen Doğa Rutkay ve eşi Kerimcan Kamal çifte mutluluk yaşıyor. 4 aylık hamile olan güzel oyuncunun çocuklarının cinsiyeti belli oldu. Rutkay, bir erkek ve bir kız annesi olacak. Yaklaşık 4 yıllık evliliklerini bebekle taçlandırmak isteyen Doğa Rutkay ile gazeteci eşi Kerimcan Kamal, bu muratlarına geçtiğimiz ay ermişti. Çocuk sahibi olabilmek için eşiyle tüp bebek tedavisi gören 40 yaşındaki Rutkay'ın ikizlere hamile olduğu öğrenildikten sonra herkes bebeklerin cinsiyetini merak etmeye başladı. Twitter

Facebook

Google Plus

1 7

4 aylık hamile oyuncuyla 47 yaşındaki eşi, önceki gün ikizlerinin cinsiyetini öğrendi... İkiz bebek bekleyen Doğa Rutkay ve eşi Kerimcan Kamal çifte mutluluk yaşıyor. 4 aylık hamile olan güzel oyuncunun çocuklarının cinsiyeti belli oldu. Rutkay, bir erkek ve bir kız annesi olacak.

Twitter

Facebook

Google Plus

2 7

Yaklaşık 4 yıllık evliliklerini bebekle taçlandırmak isteyen Doğa Rutkay ile gazeteci eşi Kerimcan Kamal, bu muratlarına geçtiğimiz ay ermişti. Çocuk sahibi olabilmek için eşiyle tüp bebek tedavisi gören 40 yaşındaki Rutkay'ın ikizlere hamile olduğu öğrenildikten sonra herkes bebeklerin cinsiyetini merak etmeye başladı. 4 aylık hamile oyuncuyla 47 yaşındaki eşi, önceki gün ikizlerinin cinsiyetini öğrendi... Twitter

Facebook

Google Plus

3 7