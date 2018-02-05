Doğa Rutkay'ın ikizlerinin cinsiyeti belli oldu

Doğa Rutkay'ın ikizlerinin cinsiyeti belli oldu

İkiz bebek bekleyen Doğa Rutkay ve eşi Kerimcan Kamal çifte mutluluk yaşıyor. 4 aylık hamile olan güzel oyuncunun çocuklarının cinsiyeti belli oldu. Rutkay, bir erkek ve bir kız annesi olacak. Yaklaşık 4 yıllık evliliklerini bebekle taçlandırmak isteyen Doğa Rutkay ile gazeteci eşi Kerimcan Kamal, bu muratlarına geçtiğimiz ay ermişti. Çocuk sahibi olabilmek için eşiyle tüp bebek tedavisi gören 40 yaşındaki Rutkay'ın ikizlere hamile olduğu öğrenildikten sonra herkes bebeklerin cinsiyetini merak etmeye başladı.

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Doğa Rutkay'ın ikizlerinin cinsiyeti belli oldu

4 aylık hamile oyuncuyla 47 yaşındaki eşi, önceki gün ikizlerinin cinsiyetini öğrendi... İkiz bebek bekleyen Doğa Rutkay ve eşi Kerimcan Kamal çifte mutluluk yaşıyor. 4 aylık hamile olan güzel oyuncunun çocuklarının cinsiyeti belli oldu. Rutkay, bir erkek ve bir kız annesi olacak.

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Doğa Rutkay'ın ikizlerinin cinsiyeti belli oldu

Yaklaşık 4 yıllık evliliklerini bebekle taçlandırmak isteyen Doğa Rutkay ile gazeteci eşi Kerimcan Kamal, bu muratlarına geçtiğimiz ay ermişti. Çocuk sahibi olabilmek için eşiyle tüp bebek tedavisi gören 40 yaşındaki Rutkay'ın ikizlere hamile olduğu öğrenildikten sonra herkes bebeklerin cinsiyetini merak etmeye başladı. 4 aylık hamile oyuncuyla 47 yaşındaki eşi, önceki gün ikizlerinin cinsiyetini öğrendi...

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Doğa Rutkay'ın ikizlerinin cinsiyeti belli oldu

Müjdeli haberi alır almaz mutluluktan sevinç çığlıkları atan ikili, nazar korkusuyla bu haberi yakın dostları dışında kimseyle paylaşmadı. Takvim'in haberine göre; Hamileliğinin ilk aylarında bile bebek beklediğini gizleyen Doğa Rutkay'ın yakın çevresinden alınan bilgiye göre ünlü çiftin kızı ile oğlu olacak. Bebeklerinin cinsiyetini öğrenene kadar hiçbir hazırlık yapmamaya karar veren ikili, bu mutlu haberin ardından kıyafet alışverişine başladı.

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