Doğa Rutkay'dan duygusal paylaşım

İşte Doğa Rutkay Kamal'ın o paylaşımı: "Çocuk bakmak zor hele iki çocuk daha da zor” diyorlar. Hayatta ne kolay ki? Kendimi bildim bileli zor’la beraberim. Okul kazan,büyü genç kız ol, kendini koru kolla,iyi insan ol,onurunu koru,incinme,incitme...