Doğa Rutkay'dan duygusal paylaşım

Geçtiğimiz ay doğum yapan güzel oyuncu Doğa Rutkay Kamal ikiz bebek annesi olmuştu. Doğa Rutkay Kamal anne olduktan sonra sosyal medyadan duygusal bir paylaşımda bulundu. Geçtiğimiz ay doğum yapan güzel oyuncu Doğa Rutkay Kamal ikiz bebek annesi olmuştu.
Mutlu haberi, eşini doğumda da yalnız bırakmayan Kerimcan Kamal sosyal medyadan vermişti. Anne olduktan sonra paylaşımlarına ara vermeyen Doğa Rutkay Kamal da önceki gün Instagram hesabından duygusal bir not paylaştı.
İşte Doğa Rutkay Kamal'ın o paylaşımı: "Çocuk bakmak zor hele iki çocuk daha da zor” diyorlar. Hayatta ne kolay ki? Kendimi bildim bileli zor’la beraberim. Okul kazan,büyü genç kız ol, kendini koru kolla,iyi insan ol,onurunu koru,incinme,incitme...
Ardından meslek seçimim. Yok “babasının kızı” diye ünlü oldu etiketleri. Kendini önce kendine ispatla sonra o yapıştırmalardan kurtul. Ayaklarının üstünde dur. Sev sevil. Düş kalk yarası beresi tedavisi...
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