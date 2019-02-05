Doğa Rutkay'dan 'Domuz Gribi' açıklaması Maskeli hali hayranlarını üzdü

"DOMUZ GRİBİ DEĞİLİM AMA": Temmuz ayında ikizleri Piraye ve Rutkay Kerim'in kucağına alan oyuncu yaşadığı zorluğu Instagram sayfasında takipçileri ile paylaştı. Evde maske ile gezen ve 'bebelerimi öpemiyorum' diyen Doğa Rutkay, takipçilerine de teşekkür ederek, "Domuz gribi değilim ama çok ağır bir grip geçiriyorum. İyi dilekleriniz için hepinize teşekkürler..." dedi.

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