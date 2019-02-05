Doğa Rutkay'dan 'Domuz Gribi' açıklaması Maskeli hali hayranlarını üzdü

Geçtiğimiz aylarda bebeklerini kucağına alan güzel oyuncu Doğa Rutkay, sosyal medya hesabı Instagram'ın hikayesinden paylaştığı maskeli video ile takipçilerini üzdü. Peki Doğa Rutkay domuz gribine mü yakalandı sağlık durumu nasıl?
"DOMUZ GRİBİ DEĞİLİM AMA": Temmuz ayında ikizleri Piraye ve Rutkay Kerim'in kucağına alan oyuncu yaşadığı zorluğu Instagram sayfasında takipçileri ile paylaştı. Evde maske ile gezen ve 'bebelerimi öpemiyorum' diyen Doğa Rutkay, takipçilerine de teşekkür ederek, "Domuz gribi değilim ama çok ağır bir grip geçiriyorum. İyi dilekleriniz için hepinize teşekkürler..." dedi.
KENDİSİYLE DALGA GEÇMİŞTİ: Güzel oyuncu Doğa Rutkay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kendisini tiye alarak, "Uykusuzluk, yorgunluk, bakımsızlık, halsizlik, şapşallık koyar mı analara? Üçümüz de bazen günün sonunu zor getirsek bile! Dokunmaz bana yılgınlıklar... Ne demiştim ben? Anayım ben ana." notunu düşmüştü.
Güldür Güldür Yeter (Doğa Rutkay) Kimdir?: Doğa Rutkay, 1978 yılında Ankara'da doğan Eğitimini Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü'nde tamamlamıştır. Usta oyuncu Rutkay Aziz'in kızı olan Doğa Rutkay, 1998 yılında oyunculuk kariyerine adım atmıştır. 2001 yılında Aşkım Aşkım dizisinde canlandırdığı karakterle tanınmaktadır. 2014 yılında BKM ekibine dail olmuştur ve Güldür Güldür programında Yeter karakterini canlandırmaktadır. Dedemin Fişi, Çakallarla Dans 2 Hastasıyız Dede ve Dersimiz Atatürk sinema filmlerinde de rol almıştır.
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