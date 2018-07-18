Doğa Rutkay: Paldır küldür doğurdum

Doğa telefonda samimi bir şekilde doğuma hangi hekimin geleceğini sordu. Doğum hekimliğinin böyle sınavları vardır, hekim arkadaşlarım çok iyi bilir ve benzer durumları yaşarlar.Ben 20 yıldır bu sınavlardan geçiyorum. Durumu kızıma anlattım, büyük bir olgunlukla karşıladı hızlıca hastaneye gidip Doğa'nın ikizlerini doğurttum. Doğa'nın mutluluğu sonrası düğüne tekrar yetişme telaşı. Huzur, yorgunluk ve heyecanın birlikteliği belki de bu mesleğin en güzel kazanımı. Nazik ve dürüst bu güzel çift benden ve ailemden gelen bu özveriyi sonuna kadar hak etti. İkizler sağlıkla büyüsünler, ben de ömrüm yettiğince onların çocuklarını doğurtma şansını yakalayayım."

