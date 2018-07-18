Doğa Rutkay: Paldır küldür doğurdum

Oyuncu Doğa Rutkay sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda samimi bir itirafta bulundu.

Doğa Rutkay: Paldır küldür doğurdum

Geçtiğimiz gün ikiz bebeklerini kucağına alan Doğa Rutkay Kamal, hamileliği süresince kendisine yardımcı olan herkese teşekkür etti. Sosyal medya hesabından doğumdan önceki fotoğrafını paylaşan Rutkay, " Kulağıma Chopen çalan, elimi tutan,başımı okşayan melek insanlar.Paldır küldür doğurdum ama baya rahatlatıcı ve unutulmazdı. Her birinize tek tek teşekkür ederim" notunu düştü.

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Doğa Rutkay: Paldır küldür doğurdum

İkiz bebek annesi oyuncu, o akşamı bir de hocamdan dinleyin diyerek doktorunun şu sözlerini paylaştı: "Kızımın düğün akşamı, gebeliğinin başından beri emek verdiğim Doğa ve Kerim Can çiftinin ikiz bebeklerinin doğumu başladı.

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Doğa Rutkay: Paldır küldür doğurdum

Doğa telefonda samimi bir şekilde doğuma hangi hekimin geleceğini sordu. Doğum hekimliğinin böyle sınavları vardır, hekim arkadaşlarım çok iyi bilir ve benzer durumları yaşarlar.Ben 20 yıldır bu sınavlardan geçiyorum. Durumu kızıma anlattım, büyük bir olgunlukla karşıladı hızlıca hastaneye gidip Doğa'nın ikizlerini doğurttum. Doğa'nın mutluluğu sonrası düğüne tekrar yetişme telaşı. Huzur, yorgunluk ve heyecanın birlikteliği belki de bu mesleğin en güzel kazanımı. Nazik ve dürüst bu güzel çift benden ve ailemden gelen bu özveriyi sonuna kadar hak etti. İkizler sağlıkla büyüsünler, ben de ömrüm yettiğince onların çocuklarını doğurtma şansını yakalayayım."

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Doğa Rutkay: Paldır küldür doğurdum

Geçtiğimiz gün ikiz bebeklerini kucağına alan Doğa Rutkay Kamal, hamileliği süresince kendisine yardımcı olan herkese teşekkür etti. Sosyal medya hesabından doğumdan önceki fotoğrafını paylaşan Rutkay, " Kulağıma Chopen çalan, elimi tutan,başımı okşayan melek insanlar.Paldır küldür doğurdum ama baya rahatlatıcı ve unutulmazdı. Her birinize tek tek teşekkür ederim" notunu düştü.

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