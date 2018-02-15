Doğa Rutkay Kamal güzel haberi duyurdu

Bir süredir hamile olduğu konuşulan Doğa Rutkay Kamal, iddiaları doğrulayarak sevenlerine ikiz müjdesi verdi. Doğa Rutkay Kamal fotoğraflı açıklamasında, "Doğrudur efendim, biz dört kişiyiz" dedi

Doğa Rutkay Kamal güzel haberi duyurdu

Kerimcan Kamal'la 2014 yılında dünya evine giren Doğa Rutkay Kamal, hamile olduğu iddialarını doğruladı. Daha önce 40 yaşından önce anne olmak istediğini vurgulayan Doğa Rutkay Kamal, ikiz bebek müjdesi verdiği açıklamasını sosyal medyadan yayınladı. 39 yaşındaki oyuncu Doğa Rutkay Kamal,şu ifadeleri kullandı:

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Doğa Rutkay Kamal güzel haberi duyurdu

"Doğrudur efendim, bu fotoğrafta biz dört kişiyiz. Bir kadın olarak tıpkı büyük büyük anneannelerim gibi ben de çifte bebek mutluluğu yaşıyorum. Tam da arzu ettiğimiz vakitte... Sevenler sağ olsun, öyle çok sordunuz öyle çok istediniz ki... Bu bebeklerin bir sebebi de sizlerin güzel kalbi. Ne mutlu bize. Vatana millete faydalı,merhametli, vicdanlı evlatlar olsunlar . Allah isteyen herkese bu müjdeyi yaşatsın en içten hislerimle bunu diliyorum. Dualarınıza, tüm iyi dileklerinize, saygınıza, sevginize, içtenliğinize kalben teşekkürler. inşallah kucağımıza alalım, hep beraber sevelim"

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Doğa Rutkay Kamal güzel haberi duyurdu

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Doğa Rutkay Kamal güzel haberi duyurdu

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