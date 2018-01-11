Doğa Rutkay hamile mi? Kafa karıştıran açıklamalar

Tiyatro oyuncusu Doğa Rutkay 2014 yılında bir süredir birlikte olduğu gazeteci Kerimcan Kamal'la dünya evine girmişti. Bu evliliğin ardından sosyal medya hesaplarında sürekli olarak mutluluklarını gösteren paylaşımlarda bulunan ikiliden Doğa Rutkay, geçen gün hesabından paylaştığı görüntülerle takipçilerinin kafalarında soru işaretlerinin uyanmasına yol açtı.

Suratı her zamankinden çok daha kilolu görünen Doğa Rutkay'ın hamile olabileceği soruları paylaşımlara gelen yorumlarda dikkat çekerken beklenen soruyu muhabirler yöneltti. Kocası Kerimcan Kamal'la birlikte geçen akşam Deliha 2 filminin galasına katılan Doğa Rutkay burada kendisine yöneltilen soruları yanıtladı.

Özellikle muhabirlerin hamilelik sorularıyla muhattap olan Doğa Rutkay, "Fazla kilo diyelim arkadaşlar, belki biraz ileride hayırlı haberler veririz" diyerek hamile olduğu iddialarını güçlendirdi.

Ünlü oyuncu, geçtiğimiz günlerde anne olmayı çok istediğini istediğini belirterek şunları söylemişti; "Şu an 38 yaşındayım. Artık anımın kıymetini biliyorum, şükrediyorum. Kolay öfkelenmiyorum, eleştirmiyorum. 40'dan önce anne olmak istiyorum. Kaderimizde kısmetimizde ne varsa o olacak. Önce diyorum ki, Allah’ım ne olur sağlıklı bir evladım olsun. İyi, merhametli, neşeli, gülen bir çocuk olsun. Kız mı erkek mi Allah bilir. Evladımın bir kardeşi olsun isterim. Çünkü ben eksikliğini çok hissettim. Kardeşi, abisi, ablası olanlara hep hayranlık duyardım."