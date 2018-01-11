Doğa Rutkay hamile mi? Kafa karıştıran açıklamalar

Ünlü oyuncu, geçtiğimiz günlerde anne olmayı çok istediğini istediğini belirterek şunları söylemişti; "Şu an 38 yaşındayım. Artık anımın kıymetini biliyorum, şükrediyorum. Kolay öfkelenmiyorum, eleştirmiyorum. 40'dan önce anne olmak istiyorum. Kaderimizde kısmetimizde ne varsa o olacak. Önce diyorum ki, Allah’ım ne olur sağlıklı bir evladım olsun. İyi, merhametli, neşeli, gülen bir çocuk olsun. Kız mı erkek mi Allah bilir. Evladımın bir kardeşi olsun isterim. Çünkü ben eksikliğini çok hissettim. Kardeşi, abisi, ablası olanlara hep hayranlık duyardım."