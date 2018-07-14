Doğa Rutkay doğum yaptı! İkizlerine kavuştu

Oyuncu Doğa Rutkay, dün gece saatlerinde doğum yaptı ve ikiz bebeklerine kavuştu.

Doğa Rutkay doğum yaptı! İkizlerine kavuştu

Oyuncu Doğa Rutkay, dün gece saatlerinde doğum yaptı ve ikiz bebeklerine kavuştu. Mutlu haberi, eşini doğumda da yalnız bırakmayan Kerimcan Kamal verdi. Kamal, hem annenin hem de bebeklerin durumunun gayet iyi olduğunu açıkladı.

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Doğa Rutkay doğum yaptı! İkizlerine kavuştu

Kamal sosyal medya hesabında paylaştığı fotoğrafın altına şu yorumu paylaştı:

Evet,
Piraye ve Rutkay Kerim bu gece itibarı aramıza geldiler.
Büyük bir şaşkınlık ve sevinç bizde.
Kulaklarına duasıyla isimleri okundu.
Anaları da,bebeler de gayet iyiler.
Önce kendilerine,ailelerine,vatana,milete ve tüm insanlığa hayırlı birer evlat olmaları en büyük arzumuz,tek hayalimiz.
Bugüne kadar esirgemediğiniz dualarınız ve güzel niyetleriniz için binlerce teşekkürler.
Herkesin evladıyla birlikte bizimkileri de Rabbim korusun.
Sevgi ve saygılarımızla.

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Doğa Rutkay doğum yaptı! İkizlerine kavuştu

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Doğa Rutkay doğum yaptı! İkizlerine kavuştu

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