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Doğa Koleji'nde Cumhuriyet coşkusu!

Doğa Koleji'nde Cumhuriyet coşkusu!

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde 29 Ekim 1923'te TBMM tarafından ilan edilen Cumhuriyetimizin 95. Yılı Doğa Koleji Ataşehir 1 Kampüsü’nde büyük bir coşku ile kutlandı.

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Eklenme Tarihi: 26-10-2018 17:20 - Güncelleme: 26-10-2018 17:20

Cumhuriyet’in 95. Yılını ilk günkü heyecanıyla kutlayan Doğa Koleji Ataşehir 1 kampüsü öğrenci ve öğretmenleri, Cumhuriyet’e yakışır gösterilere imza attı. Törene veliler, çalışanlar, öğretmenler, öğrenciler katılarak bayram coşkusunu yaşadı.

"CUMHURİYET'E YAKIŞIR NESİLLER YETİŞTİRECEĞİZ":Tören açılış konuşmasında Kampüs Müdürü Mualla Özsevindik, “Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla başta Ulu Önder Atatürk olmak üzere, tüm gazi ve şehitlerimizi minnet, şükran ve rahmet ile anıyor; bu özel günde emeği geçen tüm öğretmen ve öğrencilerimize teşekkür ediyoruz” dedi.Özsevindik,  “hep birlikte çok çalışıp, Cumhuriyet’i sonsuza değin kutlayacak ve Cumhuriyet’e yakışır nesiller yetiştireceğiz” diyerek sözlerini tamamladı.

ZEYBEK GÖSTERİSİ HAYRAN BIRAKTI: 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı gösterisi bando takımının karşılaması ile başladı. Karşılamanın ardından saygı duruşu yapılarak, İstiklal Marşı okundu.  Cumhuriyet Çocukları Marşı, Atatürk’ün Gençliğe hitabesi ise hep bir ağızdan okundu. Ataşehir  1 öğrencileri, Vals gösterisi, Osmanlı’dan Cumhuriyet’e defilesi sergiledi. Öğrencilerin Zeybek gösterisi ise izleyenleri hayran bıraktı. Son olarak Kurtuluş Savaşı oratoryosu çalındı. Tüm öğrenci performansları, herkes tarafından büyük beğeni alarak ayakta alkışlandı.

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