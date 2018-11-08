  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. EKONOMİ
  6. DÜNYA
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
ADVYıldönümünüz için süpriz mi arıyorsunuz?
ADVGazze acil yardım bekliyor
eposta yazdır zoom+ zoom-

Doğa Koleji Erzurum'daki Müge öğretmenin çağrısına kayıtsız kalmadı

Doğa Koleji Erzurum'daki Müge öğretmenin çağrısına kayıtsız kalmadı

Doğa Koleji Çayyolu Kampüsü öğrenci ve öğretmenleri, Erzurum’daki Müge öğretmenin yardım çağrısına kayıtsız kalmadı. “Haydi arkadaşının eğitimine destek ol!” sloganıyla yola çıkan Doğa Koleji, Erzurumlu öğrencileri sevindirdi.

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 08-11-2018 15:09 - Güncelleme: 08-11-2018 15:09

Birbirinden önemli sosyal sorumluluk projelerine imza atan Doğa Koleji, bir kez daha farkını gösterdi. Erzurum Pasinler İbrahim Hakkı İlköğretim Okulunda yeni göreve başlayan öğretmen Müge Genç’in yardım çağırısını duyan ve hemen kampanya düzenleyen Doğa Koleji Ankara Çayyolu Kampüsü, Erzurum’a umut oldu.

Birçok okuldan yardım desteği isteyen fakat bir sonuç alamayan Müge öğretmen, Çayyolu kampüsüne ulaştı. Müge öğretmenin isteklerini dinleyen Doğa Koleji Çayyolu kampüsü yetkilileri ve öğrencileri hemen harekete geçti.  Bu yıl ilk defa göreve başlayan ve 1. sınıf öğrencilerini okutacak Genç, hem öğrencileri hem de okulu için malzeme isteğinde bulundu. “Haydi arkadaşının eğitimine destek ol! ” kampanyası ile organize olan Çayyolu kampüsü gerekli yardımı kısa sürede Erzurum’a ulaştırdı.

Erzurum Pasinler İbrahim Hakkı İlköğretim Okulu için kitap, defter, kalem, çanta, yazıcı, fotokopi kağıdı, tebeşir vb. tüm ihtiyaçlar toplanarak teslim edildi. Erzurum’a gidildiğinde okulun anaokulu kademesinin de  bazı eksikleri olduğu  gözlenerek kısa zamanda gönderilmesi planlandı.Yardım çağrısı duyulan ve öğrencilerinin ihtiyaçları karşılanan Müge öğretmenin mutluluğu ise görülmeye değerdi. Genç, Doğa Koleji öğrenci ve yetkililerine yardımları için çok teşekkür ettiğini dile getirdi.

“Sadece matematiği değil, öncelikli olarak yardımlaşmayı öğretiyoruz”

Doğa Koleji Çayyolu Kampüsü Müdürü Cavidan Varlı;
“Türkiye’de şu anda çok kötü durumda okul olmayabilir ama hâlâ zorlu şartlar içinde mücadele veren okullar da yok değil. Üstelik fiziksel olarak sıkıntı içinde olan okullara, sadece Doğu bölgelerinde değil, İstanbul, İzmir gibi büyükşehirlerin ilçe ve köylerinde de rastlıyoruz. Önemli olan bunları görebilmek, destekte bulunmak ve yardım çağrılarına cevap vermek” dedi. Varlı, öğrencilerine  öncelikle sosyal yardımlaşmayı ve  paylaşmayı öğrettiklerini söyledi. “Matematik, Fizik, Kimya bunların yanında çocuklarımıza öncelikle, insan olmanın temelini oluşturan yardımlaşma duygusunu aşılıyoruz” diyen Varlı, kampanyada emeği geçen öğrencilerine  ve meslektaşlarına teşekkür etti.

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN Doğa Koleji Erzurum'daki Müge öğretmenin çağrısına kayıtsız kalmadı haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR0 YORUM
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ON NUMARA
SEÇİM SONUÇLARI
NAMAZ VAKİTLERİ
SEN ANLAT KARADENİZ
YEMEKTEYİZ
15 TEMMUZ
SURVİVOR
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
KİM MİLYONER OLMAK İSTER
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
BAYRAM NAMAZI
İMSAKİYE
ELİMİ BIRAKMA
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
GELİNİM MUTFAKTA
ERKENCİ KUŞ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Ekonomi
  6. Dünya
  7. Sağlık
  8. Seçim
  9. Milli Piyango
  10. Magazin
  11. Eğitim
  12. Yaşam
  13. Son Dakika
  14. Bilim-Teknoloji
  15. Çalışma Hayatı
  16. Emlak
  17. Kültür Ve Sanat
  18. Yerel
  19. Ramazan
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Galatasaray
  23. Beşiktaş
  24. Röportaj
  25. Yazarlar
  26. Hava Durumu
  27. Haritalı Güncel Yol Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro