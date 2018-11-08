Doğa Koleji Erzurum'daki Müge öğretmenin çağrısına kayıtsız kalmadı

Birbirinden önemli sosyal sorumluluk projelerine imza atan Doğa Koleji, bir kez daha farkını gösterdi. Erzurum Pasinler İbrahim Hakkı İlköğretim Okulunda yeni göreve başlayan öğretmen Müge Genç’in yardım çağırısını duyan ve hemen kampanya düzenleyen Doğa Koleji Ankara Çayyolu Kampüsü, Erzurum’a umut oldu.



Birçok okuldan yardım desteği isteyen fakat bir sonuç alamayan Müge öğretmen, Çayyolu kampüsüne ulaştı. Müge öğretmenin isteklerini dinleyen Doğa Koleji Çayyolu kampüsü yetkilileri ve öğrencileri hemen harekete geçti. Bu yıl ilk defa göreve başlayan ve 1. sınıf öğrencilerini okutacak Genç, hem öğrencileri hem de okulu için malzeme isteğinde bulundu. “Haydi arkadaşının eğitimine destek ol! ” kampanyası ile organize olan Çayyolu kampüsü gerekli yardımı kısa sürede Erzurum’a ulaştırdı.

Erzurum Pasinler İbrahim Hakkı İlköğretim Okulu için kitap, defter, kalem, çanta, yazıcı, fotokopi kağıdı, tebeşir vb. tüm ihtiyaçlar toplanarak teslim edildi. Erzurum’a gidildiğinde okulun anaokulu kademesinin de bazı eksikleri olduğu gözlenerek kısa zamanda gönderilmesi planlandı.Yardım çağrısı duyulan ve öğrencilerinin ihtiyaçları karşılanan Müge öğretmenin mutluluğu ise görülmeye değerdi. Genç, Doğa Koleji öğrenci ve yetkililerine yardımları için çok teşekkür ettiğini dile getirdi.

“Sadece matematiği değil, öncelikli olarak yardımlaşmayı öğretiyoruz”

Doğa Koleji Çayyolu Kampüsü Müdürü Cavidan Varlı;

“Türkiye’de şu anda çok kötü durumda okul olmayabilir ama hâlâ zorlu şartlar içinde mücadele veren okullar da yok değil. Üstelik fiziksel olarak sıkıntı içinde olan okullara, sadece Doğu bölgelerinde değil, İstanbul, İzmir gibi büyükşehirlerin ilçe ve köylerinde de rastlıyoruz. Önemli olan bunları görebilmek, destekte bulunmak ve yardım çağrılarına cevap vermek” dedi. Varlı, öğrencilerine öncelikle sosyal yardımlaşmayı ve paylaşmayı öğrettiklerini söyledi. “Matematik, Fizik, Kimya bunların yanında çocuklarımıza öncelikle, insan olmanın temelini oluşturan yardımlaşma duygusunu aşılıyoruz” diyen Varlı, kampanyada emeği geçen öğrencilerine ve meslektaşlarına teşekkür etti.