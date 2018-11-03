Doğa Koleji 3500 öğrencisi ile Ata'nın huzurunda

Doğa Koleji'nin 124 kampüsünden katılan 3500 öğrencisi, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü ve Atatürk Haftası'nda Anıtkabir'e gitti. Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 80. yılı dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret eden öğrenciler, sabah 10.00'da Anıtkabir Aslanlı Yol'da yürüyerek tören alanına geldiler. Doğa Koleji EğitimDirektörü Rauf Akan eşliğinde mozoleye çelenk koyan öğrenciler, Ata'nın huzurunda saygı duruşunda bulundular.

Tören, Rauf Akan'ın;Anıtkabir Özel Defterine;

"Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk,

Bugün Doğa Koleji'nin yüreği Atatürk sevgisi ile dolu öğrencileri ile huzurundayız. Onlara emanet ettiğiniz Cumhuriyetin yılmaz bekçileri… Bizler ise sizin açtığınız aydınlık yolda yeni nesiller yetiştirmeye söz vermiş eğitimcileriz. Bize bıraktığınız Türkiye Cumhuriyeti için size ve sizinle bu uğurda mücadele etmiş dava arkadaşlarınıza müteşekkiriz.

Aramızdan bedenen ayrılalı 80 yıl geçse de manevi varlığınız her an bizimledir.

Aziz hatıranız önünde saygıyla eğiliyoruz.

Emanetiniz emin ellerdedir.

Rahat uyuyunuz, ruhunuz şad olsun…" yazmasıyla tamamlandı.

"Atatürk'ün İzindeyiz"

Doğa Koleji öğrencilerinin gerçekleştirdikleri ziyaret duygu dolu anlara da sahne oldu. Anıtkabir'i ilk defa ziyaret eden öğrencilerin heyecanı, mutluluğu ve gururu görülmeye değerdi. Öğrenciler hep bir ağızdan "Atatürk'ün izindeyiz" dedi. Mozoleden ayrılan öğrenciler Atatürk'ün kalemlerinden, kitaplarına, kıyafetlerinden, kişisel bakım eşyalarına kadar bir çok eşyasının sergilendiği müzeyi gezdiler. Özellikle Atatürk'ün zengin kitap koleksiyonu öğrencilerin büyük ilgisini çekti. Öğrenciler bu geziyle Atatürk'ün hayatı ve yaptıkları hakkında kitaplarda okuduklarından çok daha fazlasını görmenin heyecanı ve coşkusunu yaşadılar.

Anıtkabir programından sonra Anadolu Medeniyetleri Müzesi ve Etnografya Müzesi'ni gezen Doğa Koleji öğrencileri, Atatürk'ün hayatı ve Cumhuriyet'in kuruluşuna tanıklık eden eşyaları da görme fırsatı buldu. Kendine özgü koleksiyonları ile dünyanın sayılı müzeleri arasında yer alan Anadolu Medeniyetleri Müzesi, 19 Nisan 1997 tarihinde İsviçre'nin Lozan kentinde 68 Müze arasında birinci seçilerek "Avrupa'da Yılın Müzesi" unvanını elde etmiştir.