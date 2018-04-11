Doçent ve öğrencisi ölü bulunmuştu! Arkasından bakın ne çıktı?

NEVŞEHİR Hacı Bektaş Veli Üniversitesi'nde öğretim üyesi olan Doç. Dr. Sadettin Baştürk ile yüksek lisans öğrencisi Kübra Yılmaz, Çardak köyünde ölü bulunmuştu. Olayın perde arkasından yasak aşk çıktı.

Doçent ve öğrencisi ölü bulunmuştu! Arkasından bakın ne çıktı?

Nevşehir'in Çardak köyünde çiftçilerin hareketsiz yatan iki kişi bulduğu ve 112 ekiplerine haber verdiği öğrenildi. Yapılan ihbar sonrasında olay yerine gelen 112 görevlileri iki kişinin hayatını kaybettiğini belirlerken, jandarma ölenlerden birinin Öğretim görevlisi Doç. Dr. Sadettin Baştürk ve Yüksek Lisans Öğrencisi Kübra Yılmaz olduğunu belirledi.

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Doçent ve öğrencisi ölü bulunmuştu! Arkasından bakın ne çıktı?

YASAK AŞK CİNAYETİ : Evli ve 3 çocuk babası olan Sadettin Baştürk'le öğrencisi Kübra Yılmaz arasında gönül ilişkisi olduğu ortaya çıktı. Genç kızın başkasıyla nişanlanma arefesinde olduğu ve ayrılmak istediği öne sürüldü. Cinayetin de bu nedenle işlenmiş olabileceği üzerine duruluyor.

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Doçent ve öğrencisi ölü bulunmuştu! Arkasından bakın ne çıktı?

ÖLDÜRÜP, İNTİHAR ETTİĞİ İHTİMALİ : Olay yerinde yapılan incelemenin ardından cesetler, otopsi yapılmak üzere Nevşehir Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. ​Olayın duyulmasının ardından üniversite personeli ile Doç. Dr. Baştürk ile Yılmaz'ın yakınları ve arkadaşları hastaneye akın etti. Evli ve 3 çocuk babası olan Yozgatlı olan Doç. Dr. Baştürk'ün, Yılmaz'ı tabancayla vurduktan sonra intihar ettiği ihtimali üzerinde durulduğu belirtildi.

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Doçent ve öğrencisi ölü bulunmuştu! Arkasından bakın ne çıktı?

GÖNÜL İLİŞKİSİ İDDİASI
Doç. Dr. Sadettin Baştürk ve bilim uzmanlığı öğrencisi Kübra Nur Yılmaz'ın Nevşehir Devlet Hastanesi morgundaki cenazeleri üzerinde yapılan otopsi tamamlandı. Ateşli silah ile vuruldukları belirlenen Baştürk ile Kübra Nur Yılmaz'ın Çardak köyüne Baştürk'ün otomobille geldikleri, olayda kullanılan tabancanın da ona ait olduğu bildirildi.

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