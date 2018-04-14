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DNA sonucu açıklandı 2 çocuk babası komşu tutuklandı

DNA sonucu açıklandı 2 çocuk babası komşu tutuklandı

SAKARYA’da 27 yaşındaki zihinsel engelli G.D.’yi istismar edip hamile bırakan 56 yaşındaki komşu Kerim G., gözaltına alındı. Olayı inkâr etmedi, “DNA testi yapılsın, bendense bebeği nüfusuma kabul edeceğim” dedi ve serbest bırakıldı. Test sonucu bebeğin babası olduğu anlaşılan Kerim G. ancak 7 ay sonra tutuklandı.

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Eklenme Tarihi: 14-04-2018 08:32 - Güncelleme: 14-04-2018 08:32

Sakarya’da yaşanan istismar skandalı, 7 ay sonra sanığın tutuklanmasıyla bitti. Korkunç olay, Kocaali İlçesi’nde yaşayan 27 yaşındaki zihinsel engelli G.D.’nin 19 Ekim 2017’de şiddetli karın ağrısı şikayetiyle Karasu Devlet Hastanesi’ne götürülmesiyle ortaya çıktı.

Gazete Habertürk'ten Ramiz Kaan Oktar'ın aktardığına göre; hamile olduğu anlaşılan genç kıza tecavüz ettiği iddiasıyla 56 yaşındaki evli ve 2 çocuk babası komşu Kerim G. gözaltına alındı. Şüpheli Kerim G., ifadesinde istismar iddiasını reddetmedi, DNA testi yapılmasını istedi. Kendinden olması durumunda bebeği nüfusuna kabul edeceğini söyleyen Kerim G., savcılıktan serbest bırakıldı.

Bu arada aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü devreye girdi ve koruma altına alınan G.D. kısa süre önce doğum yaptı. G.D.’nin yaşadığı dehşetin ardından 18 yaşındaki zihinsel engelli kız kardeşi N.D.’nin de aynı mahallede yaşayan uzak bir akrabasının tacizine uğradığı ortaya çıktı. İki olayla sarsılan baba İsmail D. kalp spazmı geçirdi, 1 ay yoğun bakımda kaldıktan sonra hayatını kaybetti.

KORUMAYA ALINDI
Adli Tıp Kurumu’nda yapılan DNA testinde, bebeğin babasının yüzde 99 şüpheli Kerim G. olduğu belirlendi. Bunun üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, Kerim G.’yi tekrar gözaltına aldı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. Bebek de anneyle birlikte koruma altına alındı.

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