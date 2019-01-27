Djokovic Nadal'ı devirdi Avustralya Açık'ta şampiyonluğa ulaştı

Nefes kesen maçta Novak Djokovic, Avustralya Açık Tek Erkekler finalinde Rafael Nadal'ı 6-3, 6-2 ve 6-3'lük setlerle 3-0 yenerek kariyerine bir şampiyonluk daha ekledi.

Avustralya Açık'ı 7. kere kazanan Djokovic bunu başaran tarihteki ilk erkek tenisçi oldu. Kariyerinin 15. Grand Slam'ini kazanan 31 yaşındaki Sırp tenisçi, bu zaferle 73. kupasını kaldırdı.

İspanyol Nadal ise 25 maçlık Grand Slam finalinde yer aldığı kariyerinde ilk defa bir Grand Slam finalini set kazanamadan kaybetmiş oldu.