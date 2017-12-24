Dizinden 967 adet eklem faresi çıktı!

Dizinden 967 adet eklem faresi çıktı!

Konya’da bir süre önce diz ağrısı şikayetiyle gittiği hastanede ameliyata alınan 51 yaşındaki hastanın dizlerinden irili ufaklı 967 tane eklem faresi çıkarıldı. 51 yaşındaki 2 çocuk ve 5 torun sahibi Nermin Uzbaş, bir süre önce dizlerinde ağrı şikayetiyle Medova Hastanesine başvurdu. Yapılan tetkiklerde Nermin Uzbaş’ın dizlerinde eklem faresi olduğu tespit edilerek ameliyata alındı. Ameliyatı gerçekleştiren Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr. Bilgehan Ata, hastanın uzun süredir ağrısı olduğunu söyleyerek, “Hastamız bize dizde uzun süreli ağrı, şişlik, kilitlenme ve ses gelmesi şikayetleri ile başvurdu.

17
Dizinden 967 adet eklem faresi çıktı!

Muayenesini yaptık. MR'larını çektirdik, tetkiklerini yaptık ve kapalı ameliyata karar verdik. Her iki dizinde de, özellikle sol dizinde fazla olmak üzere menisküs yırtığı ve pek çok sayıda eklem faresi tespit ettik. Her iki dize de artroskopi ameliyatını uyguladık. Hastamızın dizlerinden 256’sı büyük olmak üzere 967 adet eklem faresi çıkardık. Bu eklem farelerinin oluşmasına sebebiyet veren eklem zarını da operasyon sırasında çıkardık. Hastamız operasyondan saatler sonra kendi başına yürümeye ve hareketlerini tam olarak yapmaya başladı. Şu anda sağlığına kavuştu” ifadelerini kullandı.

27
Dizinden 967 adet eklem faresi çıktı!

Dizde ağrı, şişlik, ses gelmesi, hareket kısıtlılığı ve takılma eklem faresi olabilir"
Eklem fareleriyle ilgili bilgi veren Op. Dr. Ata, “Eklem fareleri bazen düşme, çarpma sonucu, spor faaliyetlerinden sonra ya da darbelerden sonra oluşabilir. Bazen de bu hastamızda olduğu gibi eklem zarı buna sebebiyet verebilir. Dizde ağrı, şişlik, ses gelmesi, hareket kısıtlılığı, takılma gibi şikayetler yapabilir. Biz bu hastaları eskiden açık ameliyatlarla tedavi ediyorduk. Şu anda teknoloji ve tıbbın gelişmesi ile kapalı ortamda ameliyat yapabiliyoruz. Bizim önerimiz bu tür şikayetleri olan hastaların çok ileri seviyeye gelmeden, çözülmesi güç hale gelmeden ve komplike durumlar, kalıcı sakatlıklar yaşamadan bir an önce doktorlarına başvurarak operasyonlarını ya da tedavilerini yaptırmalarıdır” dedi.

37
Dizinden 967 adet eklem faresi çıktı!

Op. Dr. Bilgehan Ata, eklem farelerinin çok sık rastlanan bir durum olmadığını belirterek, “Eklem faresi çok sık olmamakla birlikte zaman zaman karşılaştığımız bir durum. Ancak bu hastada ilginç olan sayının fazla olması. Genelde ameliyatlarda bir tane, iki tane görebiliyoruz ama bu kadar sayıdaki eklem faresi ile ilk defa karşılaşıyorum meslek hayatımda. 967 adet eklem faresi çıkardık. Hatta ameliyathanenin yerlerine döküldü. Saymamız çok zor oldu” şeklinde konuştu.

47
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
TAŞERON İŞÇİLER
ASGARİ ÜCRET
ON NUMARA
15 TEMMUZ
SURVİVOR
O SES TÜRKİYE
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
BAHTİYAR ÖLMEZ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
Fİ Çİ DİZİSİ
MERYEM
VATANIM SENSİN
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
SÖZ
KALBİMDEKİ DENİZ DİZİSİ
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Dünya
  6. Ekonomi
  7. Seçim
  8. Ramazan
  9. Sağlık
  10. Magazin
  11. Milli Piyango
  12. Eğitim
  13. Son Dakika
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Yerel
  19. Kültür Ve Sanat
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2017 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro
Reklamı Kapat