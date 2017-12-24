Dizinden 967 adet eklem faresi çıktı!

Konya’da bir süre önce diz ağrısı şikayetiyle gittiği hastanede ameliyata alınan 51 yaşındaki hastanın dizlerinden irili ufaklı 967 tane eklem faresi çıkarıldı. 51 yaşındaki 2 çocuk ve 5 torun sahibi Nermin Uzbaş, bir süre önce dizlerinde ağrı şikayetiyle Medova Hastanesine başvurdu. Yapılan tetkiklerde Nermin Uzbaş’ın dizlerinde eklem faresi olduğu tespit edilerek ameliyata alındı. Ameliyatı gerçekleştiren Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr. Bilgehan Ata, hastanın uzun süredir ağrısı olduğunu söyleyerek, “Hastamız bize dizde uzun süreli ağrı, şişlik, kilitlenme ve ses gelmesi şikayetleri ile başvurdu. Twitter

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Muayenesini yaptık. MR'larını çektirdik, tetkiklerini yaptık ve kapalı ameliyata karar verdik. Her iki dizinde de, özellikle sol dizinde fazla olmak üzere menisküs yırtığı ve pek çok sayıda eklem faresi tespit ettik. Her iki dize de artroskopi ameliyatını uyguladık. Hastamızın dizlerinden 256’sı büyük olmak üzere 967 adet eklem faresi çıkardık. Bu eklem farelerinin oluşmasına sebebiyet veren eklem zarını da operasyon sırasında çıkardık. Hastamız operasyondan saatler sonra kendi başına yürümeye ve hareketlerini tam olarak yapmaya başladı. Şu anda sağlığına kavuştu” ifadelerini kullandı. Twitter

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Dizde ağrı, şişlik, ses gelmesi, hareket kısıtlılığı ve takılma eklem faresi olabilir"

Eklem fareleriyle ilgili bilgi veren Op. Dr. Ata, “Eklem fareleri bazen düşme, çarpma sonucu, spor faaliyetlerinden sonra ya da darbelerden sonra oluşabilir. Bazen de bu hastamızda olduğu gibi eklem zarı buna sebebiyet verebilir. Dizde ağrı, şişlik, ses gelmesi, hareket kısıtlılığı, takılma gibi şikayetler yapabilir. Biz bu hastaları eskiden açık ameliyatlarla tedavi ediyorduk. Şu anda teknoloji ve tıbbın gelişmesi ile kapalı ortamda ameliyat yapabiliyoruz. Bizim önerimiz bu tür şikayetleri olan hastaların çok ileri seviyeye gelmeden, çözülmesi güç hale gelmeden ve komplike durumlar, kalıcı sakatlıklar yaşamadan bir an önce doktorlarına başvurarak operasyonlarını ya da tedavilerini yaptırmalarıdır” dedi. Twitter

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