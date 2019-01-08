Dizideki sevişme sahnelerini ailesine izletmedi

Türkiye'nin ilk vampir dizisi "Yaşamayanlar" bir kez daha sevişme sahneleriyle geldi. Diziye Nilperi Şahinkaya'nın Kerem Bürsin ile sevişme sahneleri damga vurmuş, o sahneler günlerce konuşulmuştu.
Güzel oyuncu dizide Kerem Bursin'in sevgilisi rolüne ilişkin Hürriyet'e verdiği röportajda babasından diziyi izlememesini istediğini onun da izlemediğini söyledi. Profesyonel olarak bu tür sahneleri kabullendiğini, ailesinin de bu konuda kendisine bir şey söylemediğini söyleyen güzel oyuncu, yine de anne ve babasının bu tür sahneleri izleyebileceği düşüncesinin kendisini rahatsız ettiğini anlattı.
Türkiye'nin ilk vampir dizisi olan Yaşamayanlar'ın konusu ise şöyle: Mia, kendisini vampire dönüştüren Dmitry’yi öldürüp yeniden insan olmak için İstanbul’a gelir. Fakat kadim şehir İstanbul’un onun için başka planları vardır. Mia kendisini iyiyle kötünün, aşkla nefretin, yaşamla ölümün birbirlerine dönüştüğü soluk soluğa bir hikayenin tam merkezinde bulur.
Bu hikayede ona eşlik edenlerse karanlık ve çekici Karmen, geçmişinde büyük bir sır barındıran savaşçı Numel ve İstanbul’un kenar mahallelerinde vampirlere karşı direnen avcılardır. Hepsinden de önemlisi, insanlar ve vampirler arasında büyük bir savaş başlamak üzeredir. Mia'nın en büyük sınavı ise büyük savaş başladığında kimin tarafında savaşacağıdır.
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