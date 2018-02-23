Dizide oynadığı sahnenin gerçeğini yapınca

Mersin'de kendilerini polis olarak tanıtıp önünü kestikleri tır sürücülerinin paralarını gasbettikleri iddiasıyla tutuklanan zanlılardan birinin, internet dizisinde mafya mensubu rolünü oynadığı belirlendi. İlk bölümü tamamlanan dizinin yapımcısı ve senaristi de bilgilerine başvurulmak üzere emniyete çağrıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınmasının ardından tutuklanan Taşkın T'nin, sosyal paylaşım sitesinde yayınlanacak dizide oynadığı belirlendi.

DİZİDE DE BENZER SAHNEDE ROL ÜSTLENMİŞ

İlk bölümü tamamlanan "İşine Bak" adlı dizide, işlediği iddia edilen suça benzer sahnede rol üstlenen zanlıyla ilgili dizinin yapımcısı ve senaristi de bilgilerine başvurulmak üzere emniyete çağrıldı.

Senarist Abdulselam Alpaslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaklaşık 3 aydır dizinin çekimlerine devam ettiklerini belirterek, "İlk bölümü bitirmiştik. Bir gün polisler bize ulaştı ve olaydan bahsetti. Bir oyuncumuzun gasp iddiasıyla tutuklandığını öğrendik." dedi.

ÇOK ŞAŞKINIZ: Polislerin kendilerine, olayda kullanılan silah ile kelepçeyi sorduğunu kaydeden Alplaslan, "Biz kuru sıkı tabanca gibi şeylerde emniyetten resmi izinleri ve gerekli belgeleri alarak hareket ediyoruz. Polis, şahısın rolünün polis mi olduğunu, bulunan tabanca ve kelepçenin nereden geldiğini sordu. Biz de bazı durumlarda silahı set içinde kullanmamız gereken durumların olduğunu aktardık ama ama kelepçeden bilgimizin olmadığını söyledik. Olaya inanamadık. Çok şaşkınız." diye konuştu.

Alpaslan, ilk bölümü yayınlamaya hazırlanırken yaşadıkları olayın talihsizlik olduğunu ifade ederek, sponsorların olaydan sonra desteklerini kestiğini, bu nedenle mağdur olduklarını anlattı.

Yapımcı ve yönetmen Mustafa İnce de zanlının dizide mafya üyesini canlandırdığını dile getirdi.

Polis ekipleri, merkez Akdeniz ilçesi Şevket Sümer Mahallesi'nde İran uyruklu B.A. ve J.G'nin bulunduğu tırın önünü polis gibi davranarak araçla kesen 4 şüpheliyle ilgili araştırma başlatmış, güvenlik kamerası görüntülerinden müştekilerin bin 250 dolar ve bin lirasını gasbeden zanlıların Taşkın T, M.T, C.Ö. ve O.T. olduğu belirlenmişti.

Gözaltına alınan şüphelilerin üzerilerinde 8 bin 365 lira, adreslerinde de iki kurusıkı tabanca, mermiler ve bir kelepçe ele geçirilmişti. Adliyeye sevk edilen zanlılardan C.Ö. serbest bırakılırken diğerleri tutuklanmıştı.