Diyetisyen Taylan Kümeli kilolu haliyle şaşırttı

Diyetisyen Taylan Kümeli, önceki gün Bodrum Bitez’de bulunan Doria Beach'te objektiflere takıldı. Ünlü diyetisyenin kilolu haliyle dikkati çekti.

Diyetisyen Taylan Kümeli kilolu haliyle şaşırttı

Ünlü diyetisyen Taylan Kümeli, önceki gün Bodrum Bitez’de bulunan Doria Beach'te objektiflere takıldı. Ünlü diyetisyenin kilolu haliyle dikkati çekti. Bodrum'da tatil yapan Taylan Kümeli, kilolu haliyle dikkati çekti. Yalnız geldiği plajda uzun süre güneşlenip kitap okuyan ünlü diyetisyenin, daha sonra kendisini serin sulara bıraktı.

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Diyetisyen Taylan Kümeli kilolu haliyle şaşırttı

TAYLAN KÜMELİ KİMDİR? Taylan Kümeli, 14 Aralık 1962 yılında Ankara‘da doğmuştur. 1986 yılında Hacettepe Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü’nden derece ile mezun oldu. 1986-1988 yılları arasında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Gıda Mühendisliği bölümünde “Gıda Katkı Maddelerinin İnsan Sağlığına Etkileri Üzerine” konulu teziyle yüksek lisans programını tamamladı.

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Diyetisyen Taylan Kümeli kilolu haliyle şaşırttı

2O YILI AŞKIN DİYETİSYENLİK YAPIYOR: 20 yılı aşkın bir süredir hastanelerde, çeşitli gıda firmalarında, tedavi edici, bilgilendirici ve kurumsal diyetisyen olarak çalıştı. Çalışma hayatı boyunca sağlıklı beslenme söylemine farklı bir soluk getirmeyi amaçlayan Kümeli, 1999 yılında açtığı Beslenme Danışmanlık Merkezi’nde bireysel özelliklerin ön plana alındığı ve Sentez Diyeti adı altında isimlendirdiği yöntemini geliştirdi. Nestle Gıda Sanayinde Danışman Diyet Uzmanı olarak çalıştı.

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Diyetisyen Taylan Kümeli kilolu haliyle şaşırttı

KONFERANSLARDA GÖREV ALDI: Klinik çalışmalarında, Zayıflatma, Diabet, Kalp Damar Hastalıkları, Kanser, Sindirim Sistemi hastalıkları, Bebek, Çocuk, Erişkin, Hamile, Emzikli, Menopozlu, P.O.S. beslenmesinde beslenme danışmanlığı yaptı. Uluslararası bir çok platformda “beslenme ” ile ilgili konferanslarda görev aldı. ADA, ICDA, EFAD, Türkiye Diyetisyenler Derneği, Türkiye Diabet Derneği üyesidir.

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