Diyetisyen Taylan Kümeli kilolu haliyle şaşırttı

2O YILI AŞKIN DİYETİSYENLİK YAPIYOR: 20 yılı aşkın bir süredir hastanelerde, çeşitli gıda firmalarında, tedavi edici, bilgilendirici ve kurumsal diyetisyen olarak çalıştı. Çalışma hayatı boyunca sağlıklı beslenme söylemine farklı bir soluk getirmeyi amaçlayan Kümeli, 1999 yılında açtığı Beslenme Danışmanlık Merkezi’nde bireysel özelliklerin ön plana alındığı ve Sentez Diyeti adı altında isimlendirdiği yöntemini geliştirdi. Nestle Gıda Sanayinde Danışman Diyet Uzmanı olarak çalıştı.