Diyetin olmazsa olmazları nelerdir?

İlk önce öğün düzeni oluşturmak olduğunu söyleyen Beslenme ve Diyetetik uzmanı Diyetisyen Serra Arslan anlattı.

İlk önce ara öğün sayıları ve toplam öğün sayıları değişiklik gösterecektir. Bizler poliklinik çalışırken her bireyin hayat tarzına özgün olarak öğün düzeni oluşturuyoruz. Ortalama herkes için 3-4 saat aralıklar ile öğün arası oluşturmak önemli. Diyetin olmazsa olmazlarından ilki güne kahvaltı ile başlamak. Uyandıktan en geç 1-2 saat içerisinde kahvaltımızı yapıyor olmamız lazım. Kahvaltıyı hem hayvansal kaynaklı proteinler içeren gıdalardan (Peynir, yumurta) bunun yanında karbonhidratlı yiyecekler olmalı.

Diyetin Olmazsa olmazlarından ikincisi sıvı alıyor olmamız. Sıvı alımı hem iştah kontrolünde hemde bağırsakların çalışmasında beraberinde kilo kaybında çokça önemli. Burada ne kadar sıvı alıyor olmamız kişiden kişiye değişiklik gösteriyor. Her kişi ağırlık (Çarpı) 30 Ml olmalıdır.

Örneğin: 50 kg olan bir kişi 30 ml ile çarparak yani 1,5 LT sıvı almalıdır. Yeterli su alımı diyetin olmazsa olmazlarındandır. Yeterli su alımının yanında yeterli eğzersiz yapıyor olmamız lazım. Dünya Sağlık Örgütünün belirlediği süre haftada 150 dakika aktif hareket ediyor olmamız gerekiyor. Burada kilo kaybının hedefliyorsa kişi öncelikli olarak büyük kas gruplarını çalıştırmalı.