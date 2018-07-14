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Diyetin olmazsa olmazları nelerdir?

Diyetin olmazsa olmazları nelerdir?

Hepimiz her pazartesi günü bir diyete başlarız ama günün sonuna doğru illa ki bozarız. Ancak diyet yapamasanız bile normal hayatta beslenirken yapacağınız birkaç değişiklik ile kilo verebilirsiniz. Nasıl mı? Beslenme ve Diyetetik uzmanı Diyetisyen Serra Arslan anlattı.

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Eklenme Tarihi: 14-07-2018 14:00 - Güncelleme: 14-07-2018 14:00

İlk önce öğün düzeni oluşturmak olduğunu söyleyen Beslenme ve Diyetetik uzmanı Diyetisyen Serra Arslan anlattı. 

İlk önce ara öğün sayıları ve toplam öğün sayıları değişiklik gösterecektir. Bizler poliklinik çalışırken her bireyin hayat tarzına özgün olarak öğün düzeni oluşturuyoruz. Ortalama herkes için 3-4 saat aralıklar ile öğün arası oluşturmak önemli. Diyetin olmazsa olmazlarından ilki güne kahvaltı ile başlamak. Uyandıktan en geç 1-2 saat içerisinde kahvaltımızı yapıyor olmamız lazım. Kahvaltıyı hem hayvansal kaynaklı proteinler içeren gıdalardan (Peynir, yumurta) bunun yanında karbonhidratlı yiyecekler olmalı. 

Diyetin Olmazsa olmazlarından ikincisi sıvı alıyor olmamız. Sıvı alımı hem iştah kontrolünde hemde bağırsakların çalışmasında beraberinde kilo kaybında çokça önemli. Burada ne kadar sıvı alıyor olmamız kişiden kişiye değişiklik gösteriyor. Her kişi ağırlık (Çarpı) 30 Ml olmalıdır.

Örneğin: 50 kg olan bir kişi  30 ml ile çarparak yani 1,5 LT sıvı almalıdır. Yeterli su alımı diyetin olmazsa olmazlarındandır. Yeterli su alımının yanında yeterli eğzersiz yapıyor olmamız lazım. Dünya Sağlık Örgütünün belirlediği süre haftada 150 dakika aktif hareket ediyor olmamız gerekiyor. Burada kilo kaybının hedefliyorsa kişi öncelikli olarak büyük  kas gruplarını çalıştırmalı. 

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