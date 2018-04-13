Diyeti mevsimine göre uygulayın!

Mevsimsel diyetin püf noktaları hakkında önemli açıklamalarda bulunan Diyetisyen Merve Kalelioğlu, yeterli ve dengeli beslenmenin önemine dikkat çekti.

Herkes daha sağlıklı, uzun ve kalitesi yüksek bir yaşam geçirebilmek için çeşitli yöntemler dener. Özellikle fazla kilolardan kurtulmak ve her zaman kendini formda hissetmek herkesin arzuladığı bir durumdur. Unutulmamalıdır ki yeterli ve dengeli beslenme, arzuladığımız yaşam biçimini bize sunacaktır. Bunun için en önemli faktörlerden bir tanesi, kişinin kendisini çok iyi tanıması ve diğer faktör ise alanında uzman bir diyetisyen tarafından kişinin kendine özgü olarak hazırlanmış diyet programına göre hayatını şekillendirmesidir.



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Herkes daha sağlıklı, uzun ve kalitesi yüksek bir yaşam geçirebilmek için çeşitli yöntemler dener. Özellikle fazla kilolardan kurtulmak ve her zaman kendini formda hissetmek herkesin arzuladığı bir durumdur. Unutulmamalıdır ki yeterli ve dengeli beslenme, arzuladığımız yaşam biçimini bize sunacaktır. Bunun için en önemli faktörlerden bir tanesi, kişinin kendisini çok iyi tanıması ve diğer faktör ise alanında uzman bir diyetisyen tarafından kişinin kendine özgü olarak hazırlanmış diyet programına göre hayatını şekillendirmesidir.



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Bir uzman kontrolünde olmayan ve kulaktan dolma bilgilerle diyet yapan kişilerde ciddi sağlık sorunları ortaya çıkabilir. Özellikle açlık diyetleri yapan kişilerde ilerleyen süreçte; kan değerleri bozukluğu, saç dökülmesi, cildi kuruluğu ve Anoreksiya ve Bulimiya Nervosa gibi rahatsızlıklar ortaya çıkmaktadır. Ayrıca açlık diyetini ömür boyu yapamadığı için çok kolay kilo alımı gerçekleşmektedir.



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