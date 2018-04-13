Diyeti mevsimine göre uygulayın!

Herkes daha sağlıklı, uzun ve kalitesi yüksek bir yaşam geçirebilmek için çeşitli yöntemler dener. Özellikle fazla kilolardan kurtulmak ve her zaman kendini formda hissetmek herkesin arzuladığı bir durumdur. Unutulmamalıdır ki yeterli ve dengeli beslenme, arzuladığımız yaşam biçimini bize sunacaktır. Bunun için en önemli faktörlerden bir tanesi, kişinin kendisini çok iyi tanıması ve diğer faktör ise alanında uzman bir diyetisyen tarafından kişinin kendine özgü olarak hazırlanmış diyet programına göre hayatını şekillendirmesidir.
Herkes daha sağlıklı, uzun ve kalitesi yüksek bir yaşam geçirebilmek için çeşitli yöntemler dener. Özellikle fazla kilolardan kurtulmak ve her zaman kendini formda hissetmek herkesin arzuladığı bir durumdur. Unutulmamalıdır ki yeterli ve dengeli beslenme, arzuladığımız yaşam biçimini bize sunacaktır. Bunun için en önemli faktörlerden bir tanesi, kişinin kendisini çok iyi tanıması ve diğer faktör ise alanında uzman bir diyetisyen tarafından kişinin kendine özgü olarak hazırlanmış diyet programına göre hayatını şekillendirmesidir.
Bir uzman kontrolünde olmayan ve kulaktan dolma bilgilerle diyet yapan kişilerde ciddi sağlık sorunları ortaya çıkabilir. Özellikle açlık diyetleri yapan kişilerde ilerleyen süreçte; kan değerleri bozukluğu, saç dökülmesi, cildi kuruluğu ve Anoreksiya ve Bulimiya Nervosa gibi rahatsızlıklar ortaya çıkmaktadır. Ayrıca açlık diyetini ömür boyu yapamadığı için çok kolay kilo alımı gerçekleşmektedir.
DİYET İÇİN EN UYGUN MEVSİM HANGİSİDİR? Vücudumuzu korumak ve sağlıklı yaşabilmek için öncelikli olarak, mevsiminde tüm besinleri yeterli ve dengeli bir şekilde tüketmek gerekir. Şu unutulmamalıdır ki her mevsim, diyet yapılabilir. Diyette en önemli faktör sabırlı ve azimli bir şekilde yapılan diyet listesine riayet etmektir. Diğer önemli faktör ise diyete başlama zamanıdır. Çünkü en uygun zaman ve ortam hazır olmazsa, diyet esnasında isteksizlik baş gösterecek ve dolayısı ile diyet yarıda kesilecektir.
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