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Diyarbakır'ı karıştıran iğrenç taciz olayı

Diyarbakır'ı karıştıran iğrenç taciz olayı

Diyarbakır'da 11 yaşındaki erkek çocuğunu cinsel istismarda bulunmak amacıyla apartmana götürmeye çalışan şüpheli, çevredekiler tarafından linç edildi.

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Eklenme Tarihi: 26-01-2019 17:56 - Güncelleme: 26-01-2019 17:56

Diyarbakır'da 11 yaşındaki erkek çocuğunu cinsel istismarda bulunmak amacıyla apartmana götürmeye çalıştığı iddia edilen şüpheli, çevredekiler tarafından linç edilmek istendi. Polis, öfkeli kalabalığı güçlükle sakinleştirdi, şüpheliyi gözaltına aldı.

Olay, öğle saatlerinde merkez Yenişehir ilçesi Ofis semtinde meydana geldi. İddiaya göre, Ekinciler Caddesi'nde yolda yürüyen çocuk, kendisini takip eden kişi tarafından apartmana götürülmek istendi. Olayı fark eden çevredekiler müdahale ederek, şüpheliyi yakaladı.

ÖFKELİ KALABALIK LİNÇ ETMEK İSTEDİ

Çocuğunun yakınlarının da gelmesiyle öfkeli kalabalık şüpheliyi linç etmek istedi. İhbar üzerine caddeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekipler, şüpheliyi kalabalığın arasından güçlükle çıkarıp, gözaltına alarak zırhlı araca bindirdi. Polis ardından anons yaparak öfkeli kalabalığı sakinleştirmeye çalıştı.

İFADE İÇİN EMNİYETE GÖTÜRÜLDÜ

Yüzüne ve vücudunun çeşitli yerlerine aldığı darbelerle yaralanan şüpheli, sağlık kontrolünün ardından ifade için emniyete götürüldü.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR4 YORUM

  • Misafir 26 Ocak 2019 19:02 Keşke bıraksaydınız da linç etselerdi, sapkın sapık adamı...

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