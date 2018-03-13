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Diyarbakır'dan acı haber! 2 asker şehit

Diyarbakır'dan acı haber! 2 asker şehit

Diyarbakır'ın Dicle ilçesi ile Elazığ sınırı bölgesinde, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin terör örgütü PKK'ya yönelik sürdürdüğü operasyon sırasında çatışma çıktı.

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Eklenme Tarihi: 13-03-2018 16:30 - Güncelleme: 13-03-2018 16:30

DİYARBAKIR'ın Dicle ilçesi kuzeyinde gerçekleştirilen operasyon sırasında, daha önce PKK'lı teröristler tarafından araziye döşenen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu 2 asker şehit oldu, 2'si ağır, 5 asker yaralandı.

Dicle ilçesindeki Görese Dağı bölgesinde, güvenlik güçlerince PKK terör örgütüne karşı yürütülen operasyon sırasında, teröristlerce araziye döşenen el yapımı patlayıcı infilak etti. Patlamada, 2 asker şehit oldu, 2'si ağır, 5 asker yaralandı.

VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI
Diyarbakır Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, terörle mücadele kapsamında Dicle ilçesi kuzeyinde operasyon gerçekleştirildiği belirtilerek, şöyle denildi:

"İcra edilen operasyon esnasında, 13 Mart 2018 Salı günü saat 14.15 sıralarında teröristlerce daha önceki tarihlerde döşenmiş olan mayın/EYP'ye temas sonucunda meydana gelen patlamada, 2 kahraman silah arkadaşımız olay yerinde şehit olmuş, 2'si ağır, 3'ü hafif olmak üzere 5 kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır. Yaralanan arkadaşlarımızın Diyarbakır Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi'nde tedavilerine başlanmıştır.

Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu elim olayda şehit olan kahraman silah arkadaşlarımıza Allah'tan rahmet, değerli ailelerine, yakınlarına, silah arkadaşları ile yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır dileriz."

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Kaynak : DHA

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR6 YORUM

  • MİSAFİR 13 Mart 2018 17:10 NE KADAR KOLAY DEĞİL Mİ UZAKTAN TAZİYE DİLEĞİNDE BULUNMAK, TABUTUN ÜZERİNE KOLTUĞA YASLANIR GİBİ YASLANIP KONUŞMA YAPMAK....CİĞERİ YANAN SİZ DEĞİLSİNZ, EVLATSIZ, DUL, YETİM KALAN SİZ DEĞİLSİNİZ...ŞEHİT HABERİNİ KANIKSATANLARA, ÖLÜN, ŞEHİT OLUN DİYE TELKİNDE BULUNANLARA YAZIKLAR OLSUN

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