  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. EKONOMİ
  6. DÜNYA
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
eposta yazdır zoom+ zoom-

Diyarbakır'da yakalanan PKK'lıların deodorant kutusunda patlayıcı çıktı

Diyarbakır'da yakalanan PKK'lıların deodorant kutusunda patlayıcı çıktı

DİYARBAKIR'ın Dicle ilçesinde, İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler tarafından dün Diyarbakır başta olmak üzere metropol kentlerde eylem yapmak üzereyken yakalanan 3 PKK'lıyla birlikte silah, mühimmat ve patlayıcı ele geçirildi. Plastik patlayıcının deodrant kutusuna yerleştirildiği ortaya çıktı.

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 03-11-2018 10:27 - Güncelleme: 03-11-2018 10:27

Dicle ilçesinde jandarma ekiplerinin 1 Kasım tarihinde düzenlediği çalışma ile yakalanan 3 terörist ile ilgili Diyarbakır Valiliği'nce yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada şöyle denildi: 

"Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, başta Diyarbakır ili olmak üzere metropol illere eylem yapmak üzere gelen 3 bölücü terör örgütü mensubu 1 Kasım 2018 tarihinde Dicle ilçesinde üzerlerinde bulunan, 1 adet AK-47 kalaşnikof tüfek, 4 adet el bombası, 2 adet saat, 48 adet fünye, 1 adet avo metre, 1 adet el dürbünü, 2 adet cep telefonu, 3 adet sim kart, 5 adet entegre düzeneği, ayrıca deodorant kutusu içerisine yerleştirilmiş 1 adet plastik patlayıcı ve örgütsel dokümanlar ile birlikte sağ olarak ele geçirilmiştir. Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda adli işlemlere başlanılmış olup, delil niteliğine haiz olan silah, mühimmat ve diğer malzemeler muhafaza altına alınmış, 4 adet el bombası ve 1 adet plastik patlayıcı, patlayıcı madde imha timi marifetiyle emniyetli şekilde imha edilmiştir. Bölgemizde yaşayan vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğinin sağlanması ve teröristle mücadele kapsamında yürütülen operasyonlara artan bir azim ve kararlılıkla devam edilmektedir."

PAYLAŞ tw fb gp
Kaynak : DHA

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN Diyarbakır'da yakalanan PKK'lıların deodorant kutusunda patlayıcı çıktı haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR0 YORUM
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ON NUMARA
SEÇİM SONUÇLARI
NAMAZ VAKİTLERİ
SEN ANLAT KARADENİZ
YEMEKTEYİZ
15 TEMMUZ
SURVİVOR
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
KİM MİLYONER OLMAK İSTER
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
BAYRAM NAMAZI
İMSAKİYE
ELİMİ BIRAKMA
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
GELİNİM MUTFAKTA
ERKENCİ KUŞ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Ekonomi
  6. Dünya
  7. Sağlık
  8. Seçim
  9. Milli Piyango
  10. Magazin
  11. Eğitim
  12. Yaşam
  13. Son Dakika
  14. Bilim-Teknoloji
  15. Çalışma Hayatı
  16. Emlak
  17. Kültür Ve Sanat
  18. Yerel
  19. Ramazan
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Galatasaray
  23. Beşiktaş
  24. Röportaj
  25. Yazarlar
  26. Hava Durumu
  27. Haritalı Güncel Yol Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro