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Diyarbakır'da sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Diyarbakır'da sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Diyarbakır'da terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenecek operasyonların başlatılacak olması sebebiyle 17 köy ve diğer bazı yerlerde sokağa çıkma yasağı getirildi.

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Eklenme Tarihi: 05-02-2019 08:39 - Güncelleme: 05-02-2019 08:39

Bu sabah itibariyle başlayan sokağa çıkma yasağı, çevredeki insanların can ve mal güvenliğini korumaya yönelik gerçekleştirildi. Lice ve Kulp ilçeleri sınırları içerisindeki dağlık ve ormanlık alanda faaliyet yürüten, aralarında üst düzey örgüt yöneticilerinin de bulunduğu değerlendirilen bölücü terör örgütü mensuplarını ve işbirlikçilerini etkisiz hale getirmek, bölgede operasyon başlatıldı.

Diyarbakır Valiliği sivil vatandaşların zarar görmemesi için ilan edilen sokağa çıkma yasağı hakkında şu açıklamayı yaptı:

"Operasyon icra edilen bölgelerde halkın can ve mal güvenliğinin sağlanması ve sivil vatandaşların zarar görmemesi amacıyla, 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun ilgili maddeleri gereğince, Lice ilçesine bağlı Çıralı, Kıyıköy, Dallıca, Kutlu, Oyuklu ve Türeli köyleri ile bağlı mezraları, Kulp ilçesine bağlı Karaağaç, Kamışlı, Çukurca, Demirli, Bayırköy, Bağcılar, Akbulak, Düzce, Temren, Uygur ve Taşköprü köyleri ile bağlı mezraları 5 Şubat 2019 Salı günü saat 06.00’dan itibaren geçerli olmak üzere ikinci bir duyuruya kadar sokağa çıkma yasaklanmıştır."

Açıklamada, söz konusu yasağa uyulması, vatandaşların can ve mal güvenliği yönünden önem arz etmekte olup, yasağın bitim süresi ayrıca duyurulacağı belirtildi.

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