Diyarbakır'da sapık dehşeti!

DİYARBAKIR’ın Yenişehir ilçesinde yaşanan olayda; iddiaya göre, bir plazanın önünden geçen ismi öğrenilemeyen kadın, arkasından gelen bir adamın sözlü tacizine maruz kaldı. Kadının durumu sessiz kalmayarak bağırıp tepki göstermesi sonrası zanlı elinde bulunan kalemi rastgele sallamaya başladı.

Kadın, zanlının kalemle saldırması sonucu gözünden yaralanırken, etraftaki vatandaşlar kaçan zanlıyı yakalayıp linç girişiminde bulundu. Kısa sürede olay yerine gelen güvenlik güçlerince gözaltına alınan zanlı karakola götürüldü.

Yaralı kadının zanlıdan şikayetçi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.