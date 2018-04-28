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Diyarbakır'da polise hain saldırı

Diyarbakır'da polise hain saldırı

DİYARBAKIR'ın Ergani ilçesinde yol kontrol noktasında görevli polis memurlarına teröristler tarafından uzun namlulu silahlarla saldırı düzenlendi.

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Eklenme Tarihi: 28-04-2018 12:33 - Güncelleme: 28-04-2018 12:33

Saldırıda 1 polis memuru bacağından yaralanırken kaçan teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için bölgede operasyon başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, Ergani ilçesi Elazığ yolu üzerinde bulunan yol kontrol noktasına bir grup terörist tarafından uzun namlulu silahlarla saldırı düzenlendi. Uzaktan taciz ateşinde bulunan teröristler olay yerinden kaçarken, saldırıda 1 polis memuru ayağından yaralandı.

Yaralı polis memuru haber verilmesi üzerine bölgeye gelen 112 acil servis ekipleri tarafından Ergani Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaçan teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için bölgede operasyon başlatıldığı belirtildi.

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Kaynak : İHA

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR6 YORUM

  • nuriye gulmen 28 Nisan 2018 13:47 Guzel turkiyemde sol orgutlerin cirit atmasina izin vermeyecegiz

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