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Diyarbakır'da polis noktasına bombalı saldırı

Diyarbakır'da polis noktasına bombalı saldırı

Diyarbakır'da polis uygulama noktasına el yapımı bomba atıldı. Saldırıda can kaybı ya da yaralan olmazken, terörle mücadele ve olay yeri inceleme ekipleri patlama bölgesinde inceleme yaptı.

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Eklenme Tarihi: 13-02-2018 22:21 - Güncelleme: 14-02-2018 00:21

DİYARBAKIR merkez Kayapınar ilçesinde, polis yol uygulama noktasına akşam saatlerinde bardak içerisinde hazırlanmış küçük çaplı el yapımı patlayıcı ile saldırı düzenlendi. Saldırıda can kaybı yada yaralanan olmadı.

Merkez Kayapınar ilçesinde Şanlıurfa Caddesi üzerinde bulunan AK Parti İl Başkanlığı yakınlarındaki polis uygulama noktasına kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından, el yapımı patlayıcı ile saldırı düzenlendi. Polis uygulama noktasına atılan ve bardak içerisine tuzaklanmış patlayıcının etkili bir şekilde patlamadığı öğrenildi.

Patlama sonrası kaçan saldırganların yakalanması için operasyon başlatılırken, terörle mücadele ve olay yeri inceleme ekipleri patlama bölgesinde inceleme yaptı.

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