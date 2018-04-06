Diyarbakır'da okulda dehşet! Kafasına sıkıp herkesi tehdit etti

Diyarbakır’da lise öğrencisi bir kız, okula getirdiği kurusıkı tabanca ile başına ateş etti. Yaralı halde elindeki silahla sınıfları gezen kız öğrenci, arkadaşlarına tehditler savurdu. Kan kaybı nedeni bir anda yere yığılan öğrenci, öğretmenlerin ilk müdahalesinin ardından çağrılan ambulansla Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

KIZ ARKADAŞIYLA TARTIŞTI KAFASINA SIKTI

​Yenişehir İlçesi Süleyman Demirel Kız Meslek lisesinde okuyan M.G., önceki gün bir kız arkadaşı ile bilinmeyen nedenle tartıştı. M.G., bir süre sonra arkadaşıyla konuşup özür dileyerek, kendisini affetmesini istedi. Ancak arkadaşı bu isteğe olumsuz cevap verdi. Bugün öğle saatlerinde okulun karşısındaki caddeye giden M.G., diğer arkadaşlarını da çağırdı. Üzerinde silah olduğunu belirten M.G., tartıştığı arkadaşı özrünü kabul etmediği için intihar edeceğini söyleyerek tehdit etti. M.G., ardından da yanındaki kurusıkı tabancayı başına dayayıp, tetiği çekti.

KAN KAYBINDAN YERE YIĞILDI

Kan kaybı nedeni bir anda yere yığılan öğrenci, öğretmenlerin ilk müdahalesinin ardından çağrılan ambulansla Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

ÖĞRENCİLER PANİK HALİNDE DIŞARI ÇIKTI

Öğrencinin hastaneye kaldırılmasının ardından okul yönetimi öğrencilerin ailelerine haber verdi. Okula gelen aileler, gözyaşları içerisinde çocuklarını alıp olay yerinden uzaklaşırken, bazı öğrencilerin de korku nedeni ile baygınlık geçirdiği öğrenildi.

OLAYLI İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI

Olay yerine gelen güvenlik güçleri sınıflarda incelemelerde bulundu. Veliler okula silahın nasıl sokulduğunu anlamazken, öğrencinin psikolojik sorunlarının olduğu öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.



