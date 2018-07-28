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Diyarbakır'da korkunç olay! 4 kadın boğuldu

Diyarbakır'da korkunç olay! 4 kadın boğuldu

DİYARBAKIR'ın Silvan ilçesine bağlı Görpınar Köyü Çalıönü mezrası yakınlarında bulunan Malabadi Baraj Gölü’ne giren 4 kadın suda boğuldu.

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Eklenme Tarihi: 28-07-2018 14:20 - Güncelleme: 28-07-2018 14:20

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde anne ve 2 kızı ile kız kardeşi baraj gölünde boğuldu. Alınan bilgiye göre, Batman'ın Kozluk ilçesinden Silvan ilçesine bağlı Gürpınar köyünün Çalıönü mezrasına Bezvan Türbesi'ni ziyarete ve pikniğe giden anne Hediye (40), çocukları Ayşenur (12) ve Şeval Nisa Karabulut (9) ile kız kardeşi Havva Kaya (35), bulaşıkları yıkamak için baraj gölü kenarına indi.

KIZ ÇOCUKLARI GÖLE DÜŞTÜ ANNE VE TEYZE KURTARMAK İÇİN SUYA GİRDİ
Kız çocukları, bir süre sonra göle düştü. Çocukları kurtarmak isteyen anneleri Hediye Karabulut ve teyzeleri Havva Kaya da suya girdi.

Yakınlarının haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve Ulusal Medikal Kurtarma ekipleri (UMKE) sevk edildi.
Aramalar sonucu gölde kaybolan 4 kişinin cansız bedenleri sudan çıkarıldı.

Anne, 2 kızı ve kız kardeşinin cenazeleri, otopsi için Silvan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR2 YORUM

  • 09 aydinli 28 Temmuz 2018 14:42 Allah rahmet eylesin ama yüzmesini bilmiyorsan krtaramazsin yardım istiyeceksjn yazık bir aile yok olmus

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