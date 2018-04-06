Diyarbakır’da ismi yeşil listede olan terörist öldürüldü!

DİYARBAKIR’ın Kulp ilçesinde 1 güvenlik korucusunun şehit edildiği, 5 güvenlik korucusu ve 1 vatandaşın yaralandığı saldırının faili olan 2 terörist etkisiz hale getirildi. Teröristlerden 'Demhat Cilo' kod adlı Eyüp Çelik’in 1 milyon TL ödüllü yeşil listede yer aldığı öğrenildi.

Diyarbakır’da ismi yeşil listede olan terörist öldürüldü!

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde, 3 Nisan günü güvenlik korucusu Malik Yıldız'ın şehit edilmesi, 5'i korucu olmak üzere 6 kişinin yaralanması eylemine katıldığı belirlenen ve İçişleri Bakanlığının 'Aranan Teröristler Listesi'nde yeşil kategoride yer alan 'Demhat Cilo' kod adlı PKK'lı terörist Eyüp Çelik öldürüldü. Güvenlik güçlerinin, Çelik ile birlikte 1 PKK'lı teröristi daha ölü geçirdiği bildirildi.

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Diyarbakır’da ismi yeşil listede olan terörist öldürüldü!

Diyarbakır'ın Kocaköy, Lice, Hazro, Silvan ve Kulp ilçeleri kırsalında 4 Nisan günü başlatılan 'Bayrak-81 Şehit Gönüllü Köy Korucusu Yaseddin Opçin' operasyonunda, 1'i İçişleri Bakanlığının Aranan Teröristler Listesi'nde yeşil kategoride yer alan, 2 terörist etkisiz hale getirildi. Diyarbakır Valiliğinden konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

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Diyarbakır’da ismi yeşil listede olan terörist öldürüldü!

"6 Nisan 2018 Cuma günü saat 12.50’de Kulp ilçesi Demirli köyü Keçiveren mezrası sınırları içerisindeki Ricit Deresi mevkiinde bir grup teröristle sağlanan temas neticesinde, 3 Nisan 2018 tarihinde kesilmiş odunları kamyonla Kulp İlçesine nakletmekte iken silahlı saldırı sonucunda Malik Yıldız isimli güvenlik korucumuzun şehit edilmesi, 5‘i güvenlik korucusu, 1’i vatandaş olmak üzere 6 kişinin yaralanması olayının faili olan ve İçişleri Bakanlığı’nın yeşil renkli kod listesi ile aranmakta olan Demhat Cilo kod adlı Eyüp Çelik’in de arasında yer aldığı 2 terörist ölü olarak etkisiz hale getirilmiştir.

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Diyarbakır’da ismi yeşil listede olan terörist öldürüldü!

Operasyonda bir adet M-16 piyade tüfeği, bir adet AK-47 Kaleşnikof piyade tüfeği, bir adet tabanca, bir adet dürbün, çok sayıda silah, mühimmat ve örgütsel doküman ele geçirilmiştir. Cumhuriyet Başsavcılığı talimatı gereğince, ölü olarak etkisiz hale getirilen teröristler ile silah, mühimmat ve diğer malzemeler muhafaza altına alınarak adli işlemlere başlanılmıştır. Bölgemizde yaşayan vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğinin sağlanması ve teröristle mücadele kapsamında yürütülen operasyonlara artan bir azim ve kararlılıkla devam edilmektedir."

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