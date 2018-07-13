  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. SEÇİM
  6. RAMAZAN
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
ADVSiz ev sahibi olun diye biz ödeme koşullarımızı yeniledik
ADV15 Temmuz Roman Yarışması'nda Ödüller Sahiplerini Buluyor
eposta yazdır zoom+ zoom-

Diyarbakır'da hain saldırı! Şehit haberi geldi

Diyarbakır'da hain saldırı! Şehit haberi geldi

DİYARBAKIR 'dan bir son dakika şehit haberi geldi. Gelen sondakikaya göre PKK'lı teröristler ile güvenlik güçleri arasında çatışma çıktı. Çıkan çatışmada 1 korucu şehit oldu, 1 korucu yaralandı.

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 13-07-2018 08:53 - Güncelleme: 13-07-2018 08:53

Valilikten yapılan açıklamada, teröristle mücadele harekatı kapsamında ilçedeki Silvan Barajı üs bölgesinin güneyinde düzenlenen operasyonda saat 01.45 sıralarında bir grup teröristle sıcak temas sağlandığı bildirildi.

Çıkan çatışmada biri ağır 2 güvenlik korucusunun yaralandığı belirtilen açıklamada, helikopterle Selahaddin Eyyübi Devlet Hastanesine kaldırılan güvenlik korucularından durumu ağır olanın müdahaleye rağmen kurtarılamayarak şehit olduğu kaydedildi.

OPERASYON SÜRÜYOR: Açıklamada, "Bölgedeki teröristlerin etkisiz hale getirilmesine yönelik operasyona azim ve kararlılıkla devam edilmektedir. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu elim olayda şehit olan kahraman güvenlik korucumuza Allah'tan rahmet, değerli ailesine, yakınlarına, silah arkadaşları ve yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır dileriz." ifadesi kullanıldı.

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN Diyarbakır'da hain saldırı! Şehit haberi geldi haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR2 YORUM

  • misafir19 13 Temmuz 2018 09:03 Allah rızası için şu idamı çıkarın no'lursunuz...

    CEVAP YAZ 0 0
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ŞANS TOPU
SURVİVOR
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
İMSAKİYE
SEN ANLAT KARADENİZ
15 TEMMUZ
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ÇUKUR DİZİSİ
FAZİLET HANIM VE KIZLARI DİZİSİ
PAYİTAHT ABDÜLHAMİD
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Seçim
  6. Ramazan
  7. Ekonomi
  8. Dünya
  9. Milli Piyango
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Yerel
  19. Kültür Ve Sanat
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro