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Diyarbakır'da hain saldırı: Acı haber geldi

Diyarbakır'da hain saldırı: Acı haber geldi

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde PKK'lı teröristlerce gerçekleştirilen saldırıda 1 güvenlik korucusu şehit oldu, 4 güvenlik korucusu yaralandı.

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Eklenme Tarihi: 03-04-2018 19:06 - Güncelleme: 03-04-2018 19:06

Diyarbakır`ın Kulp ilçesinde teröristler odun kesen güvenlik korucularına düzenlediği saldırıda 1 güvenlik korucusu şehit oldu, 4 güvenlik korucusu yaralandı.

Edinilen bilgiye göre olay, Kulp ilçesi Bayır Jandarma Karakol Komutanlığı sorumluluk alanında meydana geldi. Odun kesmeye giden güvenlik korucularına teröristler tarafından hain saldırı düzenlendi. Saldırıda Melik Yıldız isimli güvenlik korucusu olay yerinde şehit olurken, 4 güvenlik korucusu ise yaralandı.

Yaralılar bölgeye gelen takviye güçlerin güvenlik önlemlerini almasının ardından Kulp Devlet Hastanesine kaldırılırken, kaçan teröristlerin yakalanması için bölgede hava destekli geniş kapsamlı operasyon başlatıldı.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR2 YORUM

  • Diyarbakırlı 03 Nisan 2018 19:20 Bu güvenlik korucuları kimlerdir?.........Maaşlarını hangi bakanlık verir?... 'Bütçe'den ne kadar pay ayrıldı?

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