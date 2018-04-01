Diyarbakır'da feci kazalar: Onlarca yaralı var!

DİYARBAKIR'da peş peşe yaşanan feci iki kazada onlarca kişi yaralandı. Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Diyarbakır'da feci kazalar: Onlarca yaralı var!

Diyarbakır'da yolcu minibüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada 25 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, Eğil ilçesinden Diyarbakır'a gelen Semih Ayyıldız yönetimindeki 21 AC 779 plakalı yolcu minibüsü, Diyarbakır Elazığ karayolu 14. kilometresinde Abdulvahap Kaya'nın kullandığı 65 MM 739 plakalı otomobil ile çarpıştı.

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Diyarbakır'da feci kazalar: Onlarca yaralı var!

Çarpışmanın etkisiyle otomobil yoldan çıkarak tarlaya girdi. Kazada, her iki araçta, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 25 kişi yaralandı.

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Diyarbakır'da feci kazalar: Onlarca yaralı var!

Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Bir süre trafiğe kapanan yol, araçların çekilmesiyle yeniden ulaşıma açıldı.

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Diyarbakır'da feci kazalar: Onlarca yaralı var!

ÖĞRENCİ SERVİSİ DEVRİLDİ: Diyarbakır'da Açıköğretim sınavına giren öğrencileri taşıyan yolcu minibüsü, sürücünün direksiyon kaybetmesi sonucu devrildi, kazada çoğu öğrenci 16 kişi yaralandı. Kaza, Diyarbakır Ergani karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Eğil ilçesinden Diyarbakır’a gelmekte olan ve Açıköğretim sınavına giren öğrencileri taşıyan yolcu minibüsü, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

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