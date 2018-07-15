Diyarbakır'da feci kaza! Çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi

DİYARBAKIR'ın Ergani ilçesinde minibüsün park halindeki kamyona çarpmasıyla meydana gelen kazada 2’si ağır 5 kişi yaralandı.

2'Sİ AĞIR 5 YARALI: Kaza, Ergani-Elazığ yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 21 LA 321 plakalı minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu park halinde bulunan 56 KB 491 plakalı kamyona arkadan çarptı. Meydana gelen kazada 2’si ağır 5 kişi yaralandı.

İNCELEME BAŞLATILDI: Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Kamyonun arkasına sıkışan minibüs vatandaşların yardımıyla sıkıştığı yerden çıkarılırken yaralılar ilk müdahalelerinin ardından Ergani Devlet Hastanesine kaldırılırken kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.