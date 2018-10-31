Diyarbakır’da esnaflar çatıştı: Ölü ve yaralılar var!

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Yaralılar yapılan ilk müdahalelerinin ardından kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Edinilen bilgiye göre, 37 yaşındaki M.A. yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.