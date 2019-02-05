Diyarbakır’da deri üzerine altın yazmalı bin 200 yıllık İncil ele geçirildi

Geçmişi yaklaşık 1900 yıl öncesine dayanan ve ikinci tek tanrılı din olan Hıristiyanlığın kutsal kitabı İncil'e dair dikkat çeken bir eser, Diyarbakır'da ele geçirildi. Yaklaşık 1200 yıllık olduğu tahmin edilen İncil'in özelliklerini duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Diyarbakır Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kayapınar ilçesinde oturan 3 şüphelinin, elinde bulundurdukları, 1200 yıllık deri üzerine altın yazmalı dini motifli kitabı satmak için alıcı aradıkları yönünde bilgi elde etmesi üzerine operasyon başlattı.

Suçüstü Yakalandılar: Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan alınan arama kararıyla 4 Şubat Pazartesi günü Kayapınar ilçesinde düzenlenen operasyonda, şüpheliler, altın yazmalı dini motifli kitabı satmaya çalıştıkları sırada suçüstü yakalandı.