Diyarbakır'da binada el yapımı patlayıcı infilak etti

DİYARBAKIR’da, kafelerin ve içinde müşterilerin bulunduğu bir binaya EYP atıldı. Olayda, ölen ya da yaralanan olmadı.

Sanat Sokağı'nda bulunan Konak Apartmanı'nın 3'ncü katındaki koridorda meydana gelen patlamada bazı iş yerlerinin camlarında hasar oluşurken, patlamadan sonra binadaki vatandaşlar tahliye edildi. Özel harekat timlerinin de güvenlik önlemi aldığı bölgede, patlamanın kafelerin bulunduğu 5 katlı binanın 3'ncü katındaki giriş koridoruna bırakılan bardak içerisine düzeneklenmiş el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu meydana geldiği tespit edildi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmaları devam ederken, polis güvenlik kameralarını da incelemeye alarak saldırıyı gerçekleştiren kişi yada kişilere yönelik çalışma başlattı.

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