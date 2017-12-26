Diyarbakır'da akılalmaz Bitcoin operasyonu!

Son günlerde piyasa değeri hızla artan Bitcoin, kısa yoldan para kazanma hırsı bulunanların da iştahını kabarttı. Üretim için yoğun elektrik ve donanımlı bilgisayarlara ihtiyacı olanlar, gözlerini, kaçak elektriğin yaygın olduğu Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ne dikti. Burada özellikle kırsal bölgelerde işlem gerçekleştiren 'madenci' diye tabir edilen Bitcoinciler, neredeyse bir fabrikanın tükettiği elektriği tüketerek Bitcoin üretmeye başladı.

DEDAŞ Saha Yönetim Direktörü Hasan Miroğlu, Bitcoin üzerinde yapılan ihbarları göz ardı etmediklerini belirterek şöyle konuştu: “Nasıl bir fabrikamız bizim için bir üretim kaynağı ise bu Bitcoin de o kadar enerji çeken sistemler kullanıyor. Onun için büyük trafoların direk bağlı olduğu sistemlerimizi özellikle kontrol altına alıyoruz. Bu gibi ihbarlar yoğun gelmeye başladı son zamanlarda onunla da ilgili diğer mücadelelerimizi nasıl yapıyorsak onlara da aynı vaziyette müdahale ediyoruz.