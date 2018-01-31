Diyarbakır savaş alanına döndü! 3 aile silahla çatıştı ölüler var...

DİYARBAKIR'ın Eğil ilçesinde çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaşamını yitirdi, 7 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, Oyalı köyü Amman mezrasında 3 aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüşmesi sonucu 11 kişi yaralandı.
HASTANE'DE 4'Ü ÖLDÜ: Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Eğil ve Dicle devlet hastaneleri ile Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan 4'ü müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
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