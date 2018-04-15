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Diyarbakır polisinden narkotik uygulaması

Diyarbakır polisinden narkotik uygulaması

Diyarbakır polisi, il genelinde 266 personelin katılımıyla narkotik uygulaması yaptı. Denetimlerde, yakalanan 4 şüphelinin üzerinde 11 gram esrar ele geçirildi.

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Eklenme Tarihi: 15-04-2018 22:25 - Güncelleme: 15-04-2018 22:25

DİYARBAKIR'da 266 polisin katılımıyla narkotik uygulaması gerçekleştirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinasyonunda merkez Yenişehir, Bağlar, Kayapınar ve Sur ilçelerinde eş zamanlı çalışmaya katılan ekipler, park, umuma açık yerler, metruk binalar, şüpheli görülen araç ve kişiler üzerinde arama yaptı.

266 personelin katıldığı uygulamada, 48 iş yeri denetlendi, 688 kişinin genel bilgi taraması ve üst araması yapıldı, 56 araç incelendi.

Denetimlerde, yakalanan 4 şüphelinin üzerinde 11 gram esrar ele geçirildi. Ayrıca hırsızlıktan aranan bir kişi yakalandı, ehliyetsiz araç kullanan kişi hakkında da işlem yapıldı.

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