Diyarbakır ilçe Emniyet Müdürü gözaltında!

DİYARBAKIR 'ın Silvan ilçesinde düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda aralarında ilçe emniyet müdürünün de bulunduğu 8 zanlının gözaltına alındığı bildirildi.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, Silvan Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında "Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu"na muhalefet ettikleri gerekçesiyle ilçe emniyet müdürünün de arasında bulunduğu 5 kamu görevlisi ile 3 şüphelinin gözaltına alındığı belirtildi.

Açıklamada, devam eden soruşturmayla ilgili kamuoyuna ayrıca bilgi verileceği kaydedildi.