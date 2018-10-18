  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. EKONOMİ
  6. DÜNYA
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
eposta yazdır zoom+ zoom-

Diyanet’ten Yeni Asyacıları kızdıran Said Nursi kararı

Diyanet’ten Yeni Asyacıları kızdıran Said Nursi kararı

Ankara Müftülüğü, Said Nursi için Kocatepe Cami’nde mevlid okunmasını uygun görmedi ve Yeni Asya gazetesine izin verilmedi. Çankaya Müftülüğü’nden olumsuz yanıt alan Yeni Asyacılar karara tepki gösterdi.

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 18-10-2018 13:20 - Güncelleme: 18-10-2018 13:20

Nur cemaatinin yayın organı Yeni Asya gazetesi, 21 Ekim’de Ankara Kocatepe Camii’nde Said Nursi için mevlid okutmak istedi.

Yeni Asya gerekli başvuruları yaptı ancak, Ankara Müftülüğü, Said Nursi için Kocatepe Cami’nde mevlid okunmasını uygun görmedi ve izin verilmedi.

Bu sene 21 Ekim’de yapılacak Mevlidle ilgili müracaat, Çankaya Müftülüğü’ne 17.09.2018 tarihinde yapılmıştı. Müracaatın üzerinden birkaç gün geçtikten sonra müftülük özel kaleminden telefonlaAnkara Müftüsü ile yapılan istişareler neticesinde mevlit okutma talebinin uygun görülmediği” belirtildi.

GEÇEN YIL DA İZİN VERİLMEDİ: Ankara Müftülüğü’nün izin vermemesini haberleştiren Yeni Asya, şunları kaydetti:

“Çankaya Müftülüğünün faks cevabında ‘Belirtilen tarih ve saatte adı geçen camide mevlid okutma talebinizin uygun görülmediği Ankara Müftülüğünün 11.10.2018 tarihli ve 54404498-220.99/141958 sayılı yazısı ile bildirilmiştir’ denildi. İlki 1990’da yapılıp 2000’e kadar devam eden Kocatepe mevlidlerine sonra izin verilmedi, 2014’te müsaade edildi, 2015’te gar katliamı, 2016’da 15 Temmuz yüzünden yapılamadı, geçen yıl OHAL gerekçesiyle iptal edildi.

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN Diyanet’ten Yeni Asyacıları kızdıran Said Nursi kararı haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR4 YORUM

  • Mutlu DOĞANGÜZEL 18 Ekim 2018 13:36 Editör YENİ ASYA gazetesi NURCULARIN yayın organı değildir. Özellikle NUR Cemaati hakkında yanlış, hatalı bilgi veriyorsunuz ya kasıt var ya cahillik....

    CEVAP YAZ 7 10
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ON NUMARA
SEÇİM SONUÇLARI
NAMAZ VAKİTLERİ
SEN ANLAT KARADENİZ
YEMEKTEYİZ
15 TEMMUZ
SURVİVOR
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
KİM MİLYONER OLMAK İSTER
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
BAYRAM NAMAZI
İMSAKİYE
ELİMİ BIRAKMA
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
GELİNİM MUTFAKTA
ERKENCİ KUŞ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Ekonomi
  6. Dünya
  7. Sağlık
  8. Seçim
  9. Milli Piyango
  10. Magazin
  11. Eğitim
  12. Yaşam
  13. Son Dakika
  14. Bilim-Teknoloji
  15. Çalışma Hayatı
  16. Emlak
  17. Kültür Ve Sanat
  18. Yerel
  19. Ramazan
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Galatasaray
  23. Beşiktaş
  24. Röportaj
  25. Yazarlar
  26. Hava Durumu
  27. Haritalı Güncel Yol Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro