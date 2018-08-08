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Diyanet'ten şok uyarı! Kurbanınız geçersiz sayılır

Diyanet'ten şok uyarı! Kurbanınız geçersiz sayılır

Diyanet İşleri Başkanlığı’na bağlı Din İşleri Yüksek Kurulu, kurbanlık ortaklarının niyetinin ibadet olması gerektiği belirtirek, “Bir hissedar et niyetiyle ortaksa, o hayvana ortak herkesin kurbanı geçersiz sayılır” uyarısında bulundu.

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Eklenme Tarihi: 08-08-2018 09:20 - Güncelleme: 08-08-2018 09:20

Diyanet İşleri Başkanlığı’na bağlı Din İşleri Yüksek Kurulu, geçen hafta vekâlet yoluyla kurban alımı ve kesimi organizasyonlarıyla ilgili bir karar aldı. Daha önce vekâlet yoluyla kurban kesim organizasyonlarının caiz olduğunu belirten Diyanet, Diyanet Vakfı ile de vekâlet yoluyla kurban alım organizasyonu yapıyordu. Kurul, bu kez vekâlet yoluyla kurban organizasyonlarının hangi şartlarda caiz olduğunu gerekçeleriyle açıkladı.

Kurul’un kararında hayvana ortak olanların tamamının niyetinin ibadet olması gerektiği belirtildi. Hanefi mezhebine göre, kurban hisselerine ortak olanlardan birinin et niyetiyle ortak olmasının o hayvana ortak olan herkesin kurbanını geçersiz kılacağının vurgulandığı kararda, “Dolayısıyla böyle bir organizasyonu yapacak kişi ve kuruluşların bu durumun farkında olması ve hisse satarken müşterilerine bu hassasiyeti hatırlatmaları önem arz etmektedir” denildi.

Kurul, belirsizliğin oluşmaması için satışa konu olan hayvanın müşteriye gösterilmesi gerektiğini ya da cinsi ve yaşı gibi özelliklerinin yanında küpe numarasının belirtilmesi gerektiğini vurguladı.

SAKATATLARI DA ADİL DAĞITIN: Diyanetin yayınladığı kararda, vekâleten kurban kesim organizasyonun geçerli olması için şu şartlar sıralandı:

- Kurbanlıklar, mutlaka kurban kesim günleri içerisinde kesilmeli.

- Hayvan kesim ücretleri kesilen kurbanlık hayvanların etleri, derileri veya sakatatından karşılanmamalı.

- Her bir hissedar, kurban edilecek bir büyükbaş hayvanın en az yedide bir hissesine kaydedilerek belirlenmeli.

- Kurban kesen kuruluşların hissedarlarını belirlemeden hayvanları topluca kesmeleri caiz değildir. Bundan dolayı her hayvanın hissedarları belirlendikten sonra kasaba vekâlet verilmeli.

- Kurban edilecek hayvanın kesimi yapılmadan önce hissedarları belirlenmeli. Önceden belirlenen hissedarlar adına kesilen bir hayvana kesimden sonra başkası ortak olamaz.

- Büyükbaş hayvan kesildikten sonra vekâlet veren yedi kişi için etleri eşit hisselere ayrılarak hazırlanmalı, isteğe göre sakatatı da eklenmeli ve vekâlet veren kişi ya da kişilere teslim edilmeli.

- Hisseleri belirlendikten sonra kesilen kurbanlıklardan elde edilen etlerin karıştırılmaması ve her hissedara kendisi adına kesilen hayvanın etlerinden verilmesi gerekir.

- İlgili kuruluşlar, vekâletlerini aldıkları kişiler adına kesecekleri kurbanlıkların etlerinin tamamını hissedarlara ya da sahibinin rızasıyla ihtiyaç sahiplerine ulaştırmalıdır. Bunların bir kısmını et olarak satmamalı veya belirlenen kilogram üzerindeki et miktarlarını bir araya getirerek yeni bir hisse oluşturmamalı.

- Hayvanın deri ve sakatatı hisse sahibine ya da sahiplerine ait olduğundan, bunların ya kendisine ya da kendisinin izniyle dinen bağışlanması caiz olan şahıs veya hayır kurumlarına ulaştırılması gerekir.

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