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Diyanet'ten Nurettin Yıldız açıklaması! Krize neden oluyor

Diyanet'ten Nurettin Yıldız açıklaması! Krize neden oluyor

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 34. İl Müftüleri İstişare Toplantısı Sonuç Bildirgesi'nde Sosyal Doku Vakfı Başkanı İlahiyatçı Nurettin Yıldız'ın açıklamalarıyla ilgili üstü kapalı çarpıcı ifadeler yer aldı.

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Eklenme Tarihi: 27-03-2018 08:56 - Güncelleme: 27-03-2018 08:56

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Sosyal Doku Vakfı Başkanı İlahiyatçı Nurettin Yıldız'a yönelik tepkisinin ardından yaptığı “dinde güncelleme” çıkışı gündemdeki yerini koruyor.

İslam'ın 14. ve 15. yüzyıllardaki koşullarla bugün uygulanamayacağını savunan Cumhurbaşkanı'na, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 34. İl Müftüleri İstişare Toplantısı Sonuç Bildirgesi'nde de destek geldi.

Sonuç bildirgesinde, Nurettin Yıldız gibi birçok ilahiyatçının kamuoyunda tepki toplayan açıklamalarına karşı çıkıldı. Bildirgede, “İlmi disiplinden yoksun, gerçeklikten uzak, özensiz söylemler, dini alanda bilgi karmaşasına, yanlış dini algı ve tasavvurlara, bireysel ve sosyal sorunlara, hatta krizlere neden olmaktadır” denilirken, bu konuda hassas davranılması istendi.

YETKİN OLMAYAN KİŞİLERE İTİBAR ETMEYİN: Diyanetin bildirgesinde, “Hem dine dair görüş beyan edilirken hem de dini öğrenme ve anlama çabası güdülürken hassas ve ilkeli davranılmalı; toplumun genelini ilgilendirmeyen ve ilmi ortamlarda müzakere edilmesi gereken hususlar kamuoyu önünde tartışılmamalı; yetkin olmayan kişi ve grupların dini söylem ve uygulamalarına itibar edilmemelidir” ifadeleri kullanıldı.

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