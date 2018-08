Diyanet'ten çarpıcı tespit: Cemaat deyince...

Diyanet İşleri Başkanlığı, cemaat kavramının fitne ve fesatla, ayrılık ve ihanetle beraber anılır hale geldiğini ifade etti.

Din İşleri Başkanlığı tarafından hazırlanan ve tüm camilerde bugün okutulan "Cami ve Cemaat Adabı" başlıklı hutbede, camilerin huzur ve güven vererek inananları bir araya topladığı, İslam’ın sembolü, birlik ve dirliğin nişanesi olduğu vurgulandı. Hutbede, ibadet amacıyla Allah'ın huzurunda bir araya gelip namaz kılan Müminlere "Cemaat" ortak adı verildiği vurgulanırken şöyle denildi:

“Cemaat; medeniyetimizde yer etmiş, dinî bir kavramdır. Üzülerek ifade etmek gerekir ki, tüm dini değerlerimizi ve kavramlarımızı istismar eden bir örgüt, cemaat kavramını da çarpıtarak ve ayrışmaya yol açacak şekilde kendine mal etmeye çalışmış, tevhit ve vahdetin sembolü olan bu kavramı, fitne ve fesatla, ayrılık ve ihanetle beraber anılır hale getirmiştir. Hâlbuki geleneğimizde cemaat olmak, tevhit bilinciyle kaynaşmak, vahdete ermek demektir. Birlikte dirliği elde etmektir. Bu yönüyle cemaat kelimesi kadın-erkek, yaşlı-genç, zengin-fakir, engelli-engelsiz toplumun her kesiminden, her yaştan ve her sınıftan Müslümanı içinde barındırır.” Hutbede, ayrıca camiye gelen cemaatin uyması gereken kurallar ve adabına yer verildi.

