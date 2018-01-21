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Diyanet'ten Afrin açıklaması: Fetih Suresi okunacak

Diyanet'ten Afrin açıklaması: Fetih Suresi okunacak

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, "Camilerimizde yatsı ve sabah namazı öncesi veya sonrası Fetih Suresi okunacak, ordumuza ve milletimize dua edilecektir" dedi.

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Eklenme Tarihi: 20-01-2018 22:17 - Güncelleme: 21-01-2018 00:49

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Afrin'e başlatılan harekat sonrası bir açıklama yaparak operasyonun başarıyla bitirilebilmesi için yatsı ve sabah namazı öncesi veya sonrası Fetih Suresi okunacağını belirtti.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş yaptığı açıklamada," Vatanımızı ve huzurumuzu tehdit eden terör yapılanmalarına karşı, kahraman güvenlik güçlerimizin başlattığı Afrin/sınır ötesi harekatının zaferle sonuçlanması için bu akşam bütün camilerimizde yatsı ve sabah namazı öncesi veya sonrası Fetih Suresi okunacak, ordumuza ve milletimize dua edilecektir. Bütün görevlilerimizden söz konusu programı icra etmelerini önemle rica ederim" ifadesini kullandı. 

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR7 YORUM

  • salhor 21 Ocak 2018 01:00 70 yıllık hayâtımda ilk def'a böyle bir uygulama daveti işitiyorum. Rabb'ime şükürler olsun! Allâh, hiç bir askerimizin burnu kanamadan zafer kazanmayı, zaferler kazanmayı ordumuza nasîb etsin! Âmîn!

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