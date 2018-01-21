Diyanet'ten Afrin açıklaması: Fetih Suresi okunacak

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Afrin'e başlatılan harekat sonrası bir açıklama yaparak operasyonun başarıyla bitirilebilmesi için yatsı ve sabah namazı öncesi veya sonrası Fetih Suresi okunacağını belirtti.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş yaptığı açıklamada," Vatanımızı ve huzurumuzu tehdit eden terör yapılanmalarına karşı, kahraman güvenlik güçlerimizin başlattığı Afrin/sınır ötesi harekatının zaferle sonuçlanması için bu akşam bütün camilerimizde yatsı ve sabah namazı öncesi veya sonrası Fetih Suresi okunacak, ordumuza ve milletimize dua edilecektir. Bütün görevlilerimizden söz konusu programı icra etmelerini önemle rica ederim" ifadesini kullandı.

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