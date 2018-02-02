Diyanet'ten Adnan Oktar kararı! O televizyon da...

Diyanet İşleri Başkanı Prof Dr. Ali Erbaş'ın Adnan Oktar, kedicikler ve kediciklerin televizyonu olarak bilinen A9 TV ile ilgili sözleri üzerine baylayan tartışma sürüyor. Erbaş'ın Adnan Oktar'ın akli dengesi yerinde değil" ve "A9 televizyonu kapatılmalı" sözlerine Adnan Oktar, "Kerhanelerden alınan vergiyle senin maaşın ödeniyor" şeklinde küstah bir cevap vermişti. Adnan Oktar'ın bu sözlerine cevap verilip verilmeyeceği merak edilirken, Diyanet'ten iki flaş Adnan Oktar kararı çıktı. Buna göre "Daha fazla prim vermemek için cevap verilmeyecek" ve "A9 TV'nin kapatılması için yasal çerçevede herşey yapılacak.

AKLİ DENGESİ BOZUK BİRİ: Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Adnan Oktar'ın kediciklerle yaptığı televizyon programlarının hatırlatılması üzerine "Bizim de gördüğümüz zaman tüylerimizi diken diken eden, zaten bakmakta doğru değil öyle bir kanala. Bu kişi vaktiyle Yahudilik, Masonluk kitabını hazırlayan bir grubun başındaydı. Şimdi kendisi Mason olduğunu söylüyor. Tamamen akli dengesi herhalde bozulmuş. O konuda ceza aldı. Cezaevinde yatış sebeplerinden birisi de Atatürk’e hakarettir. 90’lı ya da 80’li yıllarda ben çok iyi biliyorum Atatürk’e hakaretten cezaevinde kaldı ama şimdi en büyük Atatürkçü olarak kendisini söylüyor. Dengesi bozulmuş bir insan. Biz bunun doğru olmadığını söylüyoruz. Ama o televizyonu kapatma yetkisi Diyanet İşleri Başkanlığında değil ki, yetki kimdeyse onun kapatması lazım. İnşallahlar, maşallahlar havada uçuşuyor, dini bir takım referanslar ve orada dansöz oynatıyorsun böyle bir şey olabilir mi?” demişti.